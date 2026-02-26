jueves 26  de  febrero 2026
UN LOGRO LOCAL

Científicos de Universidad de Florida crean tomate con más vitamina A que podría nutrir a millones

Los niveles de betacaroteno hallados en este fruto supera al de los tomates comerciales y a muchos alimentos ricos en betacaroteno, como la col rizada y el camote, afirman estudiosos de Florida

Tomates anaranjados. Los pigmentos capsantina, capsorrubina y betacaroteno son beneficiosos para las personas porque actúan como excelentes antioxidantes, similares a los que se observan en los camotes o las zanahorias.&nbsp;

Fotografía cortesía de Tyler Jones, UF/IFAS.
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Investigadores de la Universidad de Florida y Institute of Food and Agricultural Sciences (UF/IFAS) desarrollaron un tomate enriquecido con vitamina A con niveles elevados de betacaroteno, un avance científico que podría ayudar a combatir una de las deficiencias nutricionales más extendidas del mundo y beneficiar a millones de personas vulnerables.

Tomate enriquecido con vitamina A desde Florida

Científicos de la University of Florida desarrollaron un tomate con niveles significativamente más altos de betacaroteno, el compuesto que el cuerpo convierte en vitamina A, afirma un comunicado recibido en nuestra redacción.

La investigación fue publicada por Jingwei Fu, Denise Tieman y Bala Rathinasabapathi, del Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la universidad.

“Los niveles de betacaroteno encontrados en los tomates mejorados son superiores a los de los tomates producidos comercialmente y a los de muchos alimentos ricos en betacaroteno, como la col rizada y el camote”, explicó Rathinasabapathi, profesor de ciencias hortícolas en UF/IFAS.

Deficiencia de vitamina afecta a millones

La deficiencia de vitamina A afecta a 345 millones de personas en 79 países. Esta carencia compromete el crecimiento, la producción de glóbulos rojos, el sistema inmunológico y la visión.

Los niños y las mujeres embarazadas en comunidades empobrecidas son los grupos de mayor riesgo.

Según los investigadores, el consumo diario de entre 50 y 100 gramos de estos tomates podría abordar eficazmente esta carencia nutricional, lo que convierte a esta innovación en una posible herramienta de salud pública a escala global.

Detalles de la investigación

Jingwei Fu, quien dirigió la investigación como estudiante doctoral, introdujo en el tomate el gen CCS proveniente del pimiento, vinculado a la vía sintética de carotenoides.

Antes de transferirlo, los científicos desactivaron ese gen en pimientos para estudiar su función en la síntesis de capsantina y capsorrubina, pigmentos antioxidantes presentes en los pimientos rojos.

“Estos pigmentos son beneficiosos porque actúan como excelentes antioxidantes, similares a los que se observan en los camotes o las zanahorias”, señaló Rathinasabapathi.

Tras la transferencia genética, los tomates resultantes adquirieron un color anaranjado en lugar del rojo tradicional. Además del aumento de betacaroteno, mostraron niveles más altos de capsantina y capsorrubina.

Tomates híbridos aún más nutritivos

En una fase posterior, el equipo cruzó el nuevo tomate anaranjado con variedades seleccionadas para desarrollar híbridos.

Los resultados fueron aún más prometedores: los híbridos demostraron niveles nutricionales superiores en betacaroteno y pigmentos antioxidantes, superando tanto al tomate modificado original como a variedades comerciales.

“En general, los tomates acumulan licopeno, pero no suelen tener altos niveles de betacaroteno”, explicó el profesor.

“Podemos decir con confianza que nuestros tomates mejorados son nutricionalmente más valiosos que los disponibles comercialmente e incluso superan a algunos alimentos conocidos por su contenido de betacaroteno”.

Cabe recordar que el tomate es una de las hortalizas más consumidas del mundo, con una producción anual de aproximadamente 180 millones de toneladas, lo que amplifica el impacto potencial de esta innovación.

La trayectoria de innovación agrícola en UF/IFAS

Este tomate fortificado con vitamina A se suma a una larga tradición de innovación agrícola en UF/IFAS.

En el pasado, los investigadores desarrollaron el tomate híbrido Tasti-Lee, reconocido por su sabor y por su resistencia a enfermedades, altas temperaturas y plagas.

La misión de UF/IFAS es generar conocimiento relevante para los recursos agrícolas, humanos y naturales de Florida, y ponerlo al servicio de la calidad de vida de sus residentes y de la industria agrícola.

Comercialización

A la pregunta si los tomantes se están comercializando, el profesor Bala Rathinasabapathi respondió: “No se están comercializando aún. La investigación ya se ha completado y actualmente estamos buscando empresas interesadas en la tecnología para su licencia y comercialización. Esperamos que un socio de comercialización pueda colaborar con nosotros para llevar el producto al mercado en un futuro cercano”.

[email protected]

