¿Por qué el médico primario es pieza fundamental para mejorar su salud?

* El Dr. Robert Zorowitz es vicepresidente regional de Servicios de Salud en Humana. Ha practicado la Medicina Geriátrica y de Cuidados Paliativos durante varias décadas

Llegar a la edad de la jubilación puede ser un momento maravilloso en la vida. Significa por fin la oportunidad de darnos la libertad de tomar vacaciones y viajar a esos lugares que tanto hemos soñado, pasar tiempo de calidad con nuestros nietos, incluso puede ser la oportunidad perfecta para comenzar a practicar un deporte o emprender un proyecto que desde hace tiempo teníamos en mente.

Desafortunadamente, también puede ser un periodo frustrante, ya que los problemas de salud pueden convertirse en un obstáculo para la realización de nuestros planes.

ESTUDIO El 38% de los niños con sobrepeso sufre dolores en las piernas y pies

CONTENIDO PATROCINADO La esencia... ¿Es un tónico o un sérum? El paso que todos confunden en el skincare coreano

Queramos o no, a medida que el tiempo pasa, nuestros cuerpo cambia y al llegar a la “tercera edad”, es muy probable que tengamos al menos una enfermedad crónica; de hecho, alrededor del 80% tendremos dos o más condiciones como artritis, diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer, lo que puede resultar confuso a la hora de consultar varios médicos y tomar una variedad de medicamentos.

Poder contar con un médico de atención primaria que lo conozca a usted, su historial médico y sus factores de riesgo, es crucial. Esto puede ayudarle a tener acceso y consejos personalizados para mantenerse saludable y activo. Si actualmente no cuenta con un médico primario de confianza, es hora de buscar a uno y programar una cita inicial.

Una de las formas más fáciles de conseguir un médico primario puede ser a través de su plan de Medicare Advantage. Por ejemplo, en Humana contamos con una lista de proveedores.

Ventajas de la atención médica integral preventiva:

-Tener citas regularmente con su médico para identificar problemas de salud lo antes posible y disminuir el impacto en su bienestar físico y mental.

-Crear una relación más personalizada entre paciente y médico.

-Mejor comunicación y trabajo en equipo entre todos los especialistas y equipo médico que lo atiende.

-Actualmente, los pacientes mayores son atendidos por un promedio de siete médicos. Con una atención más personalizada, el médico primario actúa como el líder del equipo, lo que asegura que todos trabajen en conjunto. Este enfoque integral podría incluir enfermeras, asistentes médicos, farmacéuticos, trabajadores sociales y más.

-El grupo de profesionales también puede conectar al paciente con recursos comunitarios, para ayudar con la vivienda, el acceso a alimentos, asistencia financiera y más. También a entender los beneficios adicionales de su plan de Medicare Advantage.

-Menor riesgo de hospitalización.

* El Dr. Robert Zorowitz es vicepresidente regional de Servicios de Salud en Humana. Ha practicado la Medicina Geriátrica y de Cuidados Paliativos durante varias décadas. https://es-www.humana.com