¿Qué beneficios proporcionan las mascotas a niños con déficit de atención?

El TDAH es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. Se caracteriza por síntomas que incluyen problemas para mantener la atención, una notable hiperactividad y algunos comportamientos impulsivos.

Sin embargo, desde hace varios años, se ha estudiado la conducta de los niños con trastorno del comportamiento y se ha podido demostrar que las mascotas contribuyen a mejorar sus habilidades de manejo del tiempo, el autoestima, su capacidad para seguir rutinas y a reducir los síntomas y niveles de estrés.

Beneficios

Best Friends Animal Society, una organización líder en bienestar animal, resalta el gran beneficio de adoptar una mascota y permitir que interactúen con los niños en su entorno familiar.

Expertos del NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, comparten una serie de beneficios que tienen las mascotas en los niños con TDAH:

Entre las habilidades emocionales que se pueden fomentar con la presencia de un animal, los especialistas destacan el desarrollo de la empatía y la compasión, sentimientos fundamentales para que un niño comprenda la importancia de las emociones de los demás.

Otros de los beneficios de relacionarse con animales como perros y gatos es el aumento de la autoestima, que mejorará con el cariño, amor leal y afecto que estos pueden ofrecer a los niños, haciéndolos sentir especiales con su presencia. Por lo que es una razón maravillosa para incentivar este tipo de interacción.

Por otra parte, señalan que al permitir que el niño cuide de otro ser vivo y vele por su bienestar, se inculcará un sentido de responsabilidad y madurez desde una edad temprana. Además de ser una oportunidad para que aprenda cómo sus acciones afectan a otros seres humanos.

Asimismo, resaltan que se ha demostrado que tener su primera mascota puede influir de manera positiva en el aprendizaje de un niño, mejorar sus habilidades de lectura y su confianza al hacer que se sienta cómodo y relajado en el entorno familiar y escolar.

Los perros traen amor a casa

Best Friends también hace referencia a los perros de terapia como una modalidad para tratar a los niños con trastornos de origen neurobiológicos debido a que propician un ambiente más cálido y acogedor.

“El perro no lo va a juzgar por su comportamiento, no le va a corregir por su falta de atención, simplemente va a ser un recurso para el niño, para que a través de él se puedan trabajar y afianzar conceptos que, con su ayuda, calarán mejor en el niño”, indicaron.

Desde Best Friends invitaron a acudir a los albergues más cercanos si necesita adoptar un perro o un gato para su familia o para sus hijos. La portavoz de Best Friends, Ivonne Aguilar, precisó que es importante tomar en cuenta que hasta el mes de junio, “las mascotas no tendrán costos de adopción en todos los centros del país, cortesía de Blue Buffalo y Walmart”.

La organización, que trabaja para poner fin al sacrificio de perros y gatos en los albergues del país para el 2025, lanzó recientemente una campaña nacional para promover la adopción de más perros y gatos de los albergues de los Estados Unidos y llevarlos a hogares amorosos.

Fundada en 1984, es pionera en el movimiento “no-kill” y ha ayudado a reducir la cantidad de animales sacrificados en los albergues, de aproximadamente 17 millones por año a 400,000.

Best Friends tiene el santuario más grande del país y lleva a cabo programas que salvan vidas en todo el territorio nacional, trabajando en forma conjunta con una red de alrededor de 4,700 socios dedicados a promover el bienestar animal.

FUENTE: Con información de Best Friends Animal Society