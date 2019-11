¿Qué hacemos con los hombres que no lloran?

04 de noviembre de 2019 - 14:11 - Por Dra Nancy Álvarez

Aceptar que estamos en una época de transición, nos obliga a entender que los hombres no son así, no fueron educados así y debemos contribuir a que entiendan estos cambios. Eso no quiere decir que aguantemos de todo como nuestras madres, sino que nosotras también cambiemos.