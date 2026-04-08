Caída del cabello: una condición frecuente con múltiples causas y tratamientos disponibles

MIAMI.- La caída del cabello , conocida médicamente como alopecia, es una condición común que afecta a hombres y mujeres en distintas etapas de la vida y que puede estar asociada a múltiples factores, desde la herencia genética hasta condiciones médicas y emocionales. Aunque en muchos casos forma parte del ciclo natural del cabello, una pérdida persistente o excesiva puede requerir evaluación médica.

De acuerdo con la American Academy of Dermatology, es normal perder entre 50 y 100 cabellos al día. Sin embargo, cuando la caída supera estos niveles o se manifiesta en zonas específicas, puede estar vinculada a trastornos como la alopecia androgenética, una de las formas más frecuentes y de origen hereditario.

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Factores que influyen en la caída capilar

Entre las principales causas se encuentran los episodios de estrés físico o emocional, que pueden desencadenar efluvio telógeno, caracterizado por una pérdida difusa del cabello tras situaciones de impacto como enfermedades o eventos traumáticos.

Asimismo, los especialistas identifican otros factores como los desequilibrios hormonales —relacionados con el embarazo, la menopausia o trastornos tiroideos—, así como deficiencias nutricionales, particularmente de hierro, zinc y vitaminas del complejo B.

En algunos casos, la caída puede estar asociada a enfermedades autoinmunes como la alopecia areata, mientras que el uso excesivo de productos químicos o herramientas de calor también puede debilitar la fibra capilar.

La Mayo Clinic subraya que identificar la causa es fundamental para establecer un tratamiento adecuado.

Impacto en la calidad de vida

Más allá del aspecto físico, la caída del cabello puede tener efectos en la salud emocional. Según los National Institutes of Health, esta condición puede estar asociada a ansiedad, estrés e incluso depresión, especialmente cuando es prolongada o visible.

Opciones de tratamiento

El tratamiento varía según el origen de la caída. Entre las alternativas más utilizadas se encuentran soluciones tópicas como el Minoxidil, que estimula el crecimiento del cabello, y tratamientos orales como el Finasteride, indicado en casos específicos.

También se emplean terapias complementarias, como la suplementación nutricional cuando existen déficits, así como procedimientos especializados como el plasma rico en plaquetas o los trasplantes capilares en casos más avanzados.

Los expertos recomiendan evitar la automedicación y acudir a un especialista ante signos de caída excesiva.

Prevención y cuidados

Mantener hábitos saludables puede contribuir a la salud capilar. Una dieta equilibrada, el manejo del estrés y el cuidado adecuado del cabello son medidas que pueden ayudar a reducir el riesgo de pérdida capilar.

FUENTE: Con información de: American Academy of Dermatology/Mayo Clinic