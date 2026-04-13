lunes 13  de  abril 2026
Escándalo

Demócrata suspende campaña a gobernador de California tras denuncias de agresión sexual

Una exasesora de Swalwell dijo que el congresista la agredió sexualmente mientras estaba intoxicada, y que la dejó con hematomas y sangrando

El representante demócrata de Estados Unidos, Eric Swalwell, asiste al foro de trabajadores candidatos a gobernador del sindicato SEIU-United Service Workers West (SEIU-USWW) en los estudios Meruelo de Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2026.

El representante demócrata de Estados Unidos, Eric Swalwell, asiste al foro de trabajadores candidatos a gobernador del sindicato SEIU-United Service Workers West (SEIU-USWW) en los estudios Meruelo de Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2026.

ETIENNE LAURENT / AFP

WASHINGTON.-El congresista estadounidense Eric Swalwell anunció el domingo la suspensión de su campaña a gobernador de California, para la que estaba bien posicionado, después de que salieran a la luz unas denuncias de que habría agredido sexualmente a exfuncionarias de su despacho.

El legislador demócrata era el favorito en la elección primaria de junio para sustituir al gobernador Gavin Newsom, pero las denuncias publicadas el viernes por el diario The San Francisco Chronicle y la cadena CNN, llevaron a figuras de su partido a retirarle el apoyo.

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Con la salida de Swalwell, son numerosos los candidatos demócratas que se disputarán la candidatura.

Steve Hilton, un expresentador de Fox News apoyado por el presidente Donald Trump, es uno de los republicanos que aspiran al cargo.

"Suspendo mi campaña a gobernador", anunció Eric Swalwell, de 45 años, en un comunicado publicado la noche del domingo en X.

"A mi familia, personal, amigos y quienes me apoyan: lamento profundamente los errores de juicio que cometí en el pasado", indicó.

"Voy a luchar contra las graves y falsas acusaciones que se han hecho, pero esta es mi lucha, no la de una campaña", agregó.

Una exasesora de Swalwell dijo que el congresista la agredió sexualmente mientras estaba intoxicada, y que la dejó con hematomas y sangrando, según el San Francisco Chronicle.

Otras tres mujeres denunciaron una conducta sexual inapropiada por parte de Swalwell, informó CNN.

A raíz de este caso, más de 50 excolaboradores de Swalwell firmaron una carta, divulgada el domingo, en la que calificaban las denuncias como "serias" y "creíbles", y en la que exigieron su renuncia al Congreso.

Sin embargo, el mensaje publicado por el demócrata el domingo en X no aborda su cargo en el Congreso.

Varios dirigentes demócratas que habían respaldado su candidatura a gobernador, como los senadores Adam Schiff y Ruben Gallego, le retiraron su apoyo.

FUENTE: Con información de AFP

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