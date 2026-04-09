¿Cuáles son las señales del síndrome del corazón roto?

Una de las causas del Síndrome de corazón roto son las situaciones extremas /Europa Press

MIAMI. - Los trastornos cardíacos presentan muchas manifestaciones, siendo una de ellas el síndrome de Takotsubo, también conocido como el síndrome del corazón roto. Esta afección puede aparecer tras episodios de estrés emocional intenso, como una ruptura sentimental o la pérdida de un ser querido.

La Asociación Americana del Corazón señala que "puede diagnosticarse erróneamente como un infarto debido a la similitud de los síntomas y los resultados de las pruebas. Estas muestran cambios drásticos en el ritmo cardíaco y en los parámetros sanguíneos, típicos de un infarto. Sin embargo, a diferencia de un infarto, no hay evidencia de obstrucción en las arterias coronarias".

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Cuando ocurre esta miocardiopatía, una parte del corazón se agranda temporalmente y no bombea bien, mientras que el resto funciona con normalidad o incluso con contracciones más fuertes. La afección puede durar unos días o semanas.

La Fundación Española del Corazón indica: "Debido a que la presentación inicial suele ser similar a un infarto de miocardio, lo primero es descartarlo, con lo cual es conveniente realizar un electrocardiograma, analítica con marcadores cardíacos, ecocardiografía y generalmente un cateterismo o Tac coronario".

Dentro de los síntomas más comunes del síndrome del Corazón Roto destacan:

Angina de pecho (dolor en el pecho).

(dolor en el pecho). Dificultad para respirar.

Arritmias o latidos cardíacos irregulares.

Shock cardiogénico: ocurre cuando el corazón repentinamente debilitado no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo.

Mayor frecuencia en mujeres

La Asociación Americana del Corazón registra que las mujeres son más propensas que los hombres a experimentar un dolor de pecho repentino e intenso.

Se cree que este dolor "es una reacción a un aumento repentino de hormonas del estrés, causado por un evento estresante, ya sea emocional o físicamente. Podría tratarse de la muerte de un ser querido, un divorcio, una ruptura sentimental, una separación física, una traición o un rechazo amoroso. Incluso podría ocurrir tras una sorpresa agradable, como ganar la lotería".

No hay un tratamiento estándar para el síndrome del corazón roto. En principio, el tratamiento es similar a la atención que recibe la persona que ha tenido un ataque cardíaco, esto hasta que el diagnóstico sea claro.

Dentro de los medicamentos para esta afección, previo análisis médico, están la aspirina, inhibidores de la ECA (enzima convertidora de angiotensina); betabloqueantes y diuréticos.

FUENTE: Con información de la Asociación Americana del Corazón / Fundación Española del Corazón