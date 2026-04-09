jueves 9  de  abril 2026
SALUD

¿Cuáles son las señales del síndrome del corazón roto?

Dentro de los síntomas del síndrome del corazón roto, que puede confundirse con un infarto, están la angina de pecho, dificultad para respirar; y las arritmias

Una de las causas del Síndrome de corazón roto son las situaciones extremas /Europa Press

Una de las causas del Síndrome de corazón roto son las situaciones extremas /Europa Press

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. - Los trastornos cardíacos presentan muchas manifestaciones, siendo una de ellas el síndrome de Takotsubo, también conocido como el síndrome del corazón roto. Esta afección puede aparecer tras episodios de estrés emocional intenso, como una ruptura sentimental o la pérdida de un ser querido.

La Asociación Americana del Corazón señala que "puede diagnosticarse erróneamente como un infarto debido a la similitud de los síntomas y los resultados de las pruebas. Estas muestran cambios drásticos en el ritmo cardíaco y en los parámetros sanguíneos, típicos de un infarto. Sin embargo, a diferencia de un infarto, no hay evidencia de obstrucción en las arterias coronarias".

Lee además
Dra. Nancy Álvarez. 
OPINIÓN

Un mundo de estrés y preocupaciones
Dr. Alberto Interian Jr., especialista en electrofisiología cardíaca y referente en el tratamiento de arritmias en el sur de Florida.  
SALUD CARDIOVASCULAR

Cuando el corazón pierde el ritmo y la ciencia aprende a escucharlo

Cuando ocurre esta miocardiopatía, una parte del corazón se agranda temporalmente y no bombea bien, mientras que el resto funciona con normalidad o incluso con contracciones más fuertes. La afección puede durar unos días o semanas.

La Fundación Española del Corazón indica: "Debido a que la presentación inicial suele ser similar a un infarto de miocardio, lo primero es descartarlo, con lo cual es conveniente realizar un electrocardiograma, analítica con marcadores cardíacos, ecocardiografía y generalmente un cateterismo o Tac coronario".

Dentro de los síntomas más comunes del síndrome del Corazón Roto destacan:

  • Angina de pecho (dolor en el pecho).
  • Dificultad para respirar.
  • Arritmias o latidos cardíacos irregulares.
  • Shock cardiogénico: ocurre cuando el corazón repentinamente debilitado no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo.

Mayor frecuencia en mujeres

La Asociación Americana del Corazón registra que las mujeres son más propensas que los hombres a experimentar un dolor de pecho repentino e intenso.

Se cree que este dolor "es una reacción a un aumento repentino de hormonas del estrés, causado por un evento estresante, ya sea emocional o físicamente. Podría tratarse de la muerte de un ser querido, un divorcio, una ruptura sentimental, una separación física, una traición o un rechazo amoroso. Incluso podría ocurrir tras una sorpresa agradable, como ganar la lotería".

No hay un tratamiento estándar para el síndrome del corazón roto. En principio, el tratamiento es similar a la atención que recibe la persona que ha tenido un ataque cardíaco, esto hasta que el diagnóstico sea claro.

Dentro de los medicamentos para esta afección, previo análisis médico, están la aspirina, inhibidores de la ECA (enzima convertidora de angiotensina); betabloqueantes y diuréticos.

FUENTE: Con información de la Asociación Americana del Corazón / Fundación Española del Corazón

Temas
Te puede interesar

Cuando tienes un Corazón en tus manos.

Conozca los beneficios de la caminata, un ejercicio completo

Especialista aconseja retirada del chupete al año de vida para evitar alteraciones en el maxilar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Captura de pantalla. Invitación a la boda, publicada por la periodista venezolana, Germania Rodriguez Poleo
VENEZUELA

El testaferro chavista que gasta en una boda lo que el país necesita en hospitales

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
Conflicto

Trump asegura que tropas de EEUU permanecerán desplegadas cerca de Irán hasta alcanzar "acuerdo real"

El actor irlandés Michael Patrick.
OBITUARIO

Muere el actor Michael Patrick, de "Juego de Tronos", a los 35 años

Aviones en el Aeropuerto Internacional de Miami.
VIAJES

American Airlines prevé vuelos entre EEUU y Venezuela a partir del 30 de abril

La muerte de Alessia Tucci y Mateo Dávila ha dejado una profunda huella en Doral.
TRAGEDIA

Abren campaña para recaudar fondos para familias de jóvenes fallecidos en Doral

Te puede interesar

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO EN WASHINGTON

Por sexta vez los demócratas intentan frenar acciones de EEUU por la seguridad nacional

Por Leonardo Morales
Vista parcial de una estación del Metrorail en Miami-Dade.
MEJOR MOVILIDAD

Miami-Dade impulsa transporte público al estadio del Inter Miami CF tras exitoso servicio en partido inicial

Llegada de Elmis Rivero Silvente a Miami. 
PRESIÓN DEL RÉGIMEN

Llega a Miami hermana de la influencer Ana Sofía Benssi tras citación de la seguridad del estado en Cuba

Samuel Aldana, consultor político internacional.
PRESIDENCIALES

Keiko Fujimori se perfila como "garante de estabilidad" en Perú

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro y protagonista del documental, cuya historia personal refleja el impacto del régimen cubano en varias generaciones, dentro y fuera de la isla.
MEMORIA VIVA

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro, protagoniza documental que se estrena en Miami y reabre las heridas del exilio