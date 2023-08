Salud: Los amplios efectos clínicos de los probióticos

Los probióticos tienen un impacto en nuestra salud, pero no todos son efectivos y no todos son psicobióticos, término acuñado por Ted Dinan, quien identificó unos probióticos (cepas) que mejoran el ánimo y producen un beneficio para la salud en pacientes que padecen enfermedades psiquiátricas.

Henriquez es médico fisiatra , con master en suplementación nutricional, microbiota y diplomado en PsicoNeuroInmunología

Es importante señalar que los probióticos son microorganismos vivos que en las cantidades adecuadas aportan grandes beneficios para la salud, pues aumentan las defensas del sistema inmunitario, como se explica en el portal Tuasaude.

PROBIOTICOUNO.jpg Los probióticos ayudan a reforzar la barrera intestinal estimulando las células intestinales.Son microorganismos vivos que en las cantidades adecuadas aportan grandes beneficios para la salud PIXABAY

Para la especialista, el eje intestino cerebro juega un rol en el mantenimiento de la salud mental y en la respuesta al estrés, los últimos estudios muestran cómo la microbiota, el conjunto de microorganismos que reside en nuestro cuerpo, juega un rol importante en el neurodesarrollo y en el comportamiento, emergiendo como un potencial target para el tratamiento en este eje y en la salud mental en general. Este abordaje ofrece una promesa potencial en el tratamiento, con el desarrollo de nuevos psicobióticos.

Sus argumentos apuntan a que los probióticos ayudan a reforzar la barrera intestinal estimulando las células intestinales a producir más proteínas, promueven la secreción de moco, y otras moléculas como las defensinas, moléculas químicas contra bacterias, virus y hongos invasores, siendo estos una especie de escudo contra las infecciones, y en el caso de los psicobióticos ayudan a la producción de neurotransmisores por parte de las bacterias como el ácido gamma-aminobutírico y la serotonina, que actúan sobre el eje cerebro-intestino.

Es decir, los probióticos en suplementos actúan de manera transitoria en el intestino, incorporándose a la capa de moco, y ayudando a estabilizar el ecosistema de nuestros microbios (microbiota). Al pasar por el tracto digestivo, los probióticos se comunican con los otros microorganismos residentes y las células intestinales, llevándose varias interacciones (inmunitarias, neuroendocrinas y a través del nervio vago) del eje intestino cerebro, mejorando e impactando tanto en la salud mental como en otros sistemas: inmunológico, digestivo, endocrino entre otros.

“La toma de suplementación con probióticos no es la cura de todo, no es tan sencillo como que tomando los probióticos únicamente es la solución mágica a las patologías. Podemos potenciar la salud y mejorar el humor, la salud mental de varias maneras, más allá de los suplementos”, alerta la doctora en Microbiota, quien recomienda una evaluación médica en cada caso.

Otros beneficios para la salud en general

Según la doctora Yvette Henriquez, los probióticos aportan los siguientes beneficios:

Moduladores inmunológicos

Mejoran la eficiencia metabólica

Contribuyen para el equilibrio de la barrera intestinal

Una buena degradación y absorción de alimentos.

Protegen contra bacterias patógenas, equilibran el pH, mejoran trastornos digestivos y de la salud en general, y como hemos mencionado, la salud mental.

“Podríamos decir que los estudios están apuntando a que muchas de las enfermedades se originan en el desequilibrio del intestino, es por ello que prácticamente para la mayoría de las enfermedades, restaurando la microbiota mejoran las patologías.”

Los pro y contra de los probióticos

Algunas desventajas de estos tratamientos: generalmente son temporales, entre mes y medio a tres meses, son tratamientos costosos, y no son accesibles a toda la población, acotó.

Para dar una idea del tema científico Henriquez utiliza la siguiente figura. "Las bacterias probióticas son como turistas de visita a un país extranjero -nuestro intestino -oriundos de su país natal - yogurt, alimentos fermentados o suplementos-, es importante tener este concepto claro para entender la importancia que no solo debemos fijar la atención en los probióticos, si no en el abordaje integral"

Agregó que no todos los intestinos son iguales, por lo que cada persona tiene una microbiota diferente y en base a esto ameritará un tipo de probióticos en específico, como son exámenes costoso y no están al alcance de todas, hay fórmulas variadas en el mercado que incluyen una combinación de cepas que puede ayudar al equilibrio de la microbiota y mejorar la salud mental con en la historia clínica con los signos y síntomas del paciente se puede aproximar el tratamiento cuando no tenemos estos exámenes al alcance.

Hay una abundancia de productos en el mercado y no todos son efectivos, los consumidores deben estar conscientes de las estrategias de marketing de estos productos y como su venta es libre para todo público sería recomendable educarlos a leer las etiquetas, las especies microbianas y revisar los ingredientes que tienen extras, ya que en algunos adicionan edulcorantes y estos no son buenos para la microbiota y de esta manera se contraponen los efectos.

“Nuestra microbiota es única, así como lo puede ser la ansiedad o la depresión o cualquier otra patología, por lo que es imposible declarar una única receta para todos por igual. Tomar probióticos sin limpiar el intestino es cómo sembrar cuando en terreno está sucio y no has retirado las malas hierbas, abonado el terreno y preparado la tierra. “

Recomendaciones

La manera recomendada en base a los análisis científicos, es suplementar los probióticos de acuerdo a un estudio de la microbiota, llamado disbiosis intestinal que reporte cual es la alteración de los microorganismos: aumentos de bacterias patógenas y las bacterias buenas que están disminuidas, para así tratarlas y posteriormente suplementar las que están disminuidas.

Considera que todos deberíamos consumir alimentos tanto prebióticos (vegetales, hortalizas, tubérculos, etc.) y probióticos (alimentos fermentados) como fuente de microorganismos vivos que ayudan a regular y mantener la salud en general.

Tomar la decisión de llevar un estilo de vida saludable: alimentación lo más natural posible, ejercicio físico (de 3 a 5 veces por semana, 30 minutos como mínimo), descanso reparador, mantener relaciones sociales de calidad, gestión de las emociones y el estrés es la vía que nos lleva a un envejecimiento saludable y a una vida más sana y plena, son sus recomendaciones finales.

yojeda@diariolasamericas.com