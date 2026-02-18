miércoles 18  de  febrero 2026
Así Florida invierte $209 millones de fondos federales en salud rural

Florida recibe $209 millones para reforzar la salud rural. Más acceso y clínicas móviles en comunidades alejadas. Conozca cómo beneficiará a su condado.

Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El gobernador Ron DeSantis anunció que el estado recibió más de 209 millones de dólares a través del programa federal Rural Health Transformation Program (RHTP) para fortalecer la atención médica en comunidades rurales de Florida, ampliando el acceso, la fuerza laboral y la innovación tecnológica en zonas con escasez de proveedores.

¿Qué es el Rural Health Transformation Program y cómo impacta a Florida?

El RHTP es una iniciativa federal diseñada para mejorar el acceso a servicios médicos en áreas rurales. Con esta asignación de más de 209 millones de dólares, Florida implementará un plan integral enfocado en tres ejes principales, formación de profesionales de la salud, innovación tecnológica y expansión del acceso a servicios esenciales.

La inversión busca reducir brechas en condados rurales donde las familias deben recorrer largas distancias para recibir atención médica especializada.

¿En qué se invertirán los $209 millones?

Expansión de la fuerza laboral médica en zonas rurales

Según el anuncio, parte de los fondos se destinará a ampliar programas de entrenamiento clínico y rotaciones rurales para médicos y profesionales de la salud, con el objetivo de atraer y retener talento en hospitales y clínicas comunitarias fuera de las grandes ciudades.

Jonathan Chapman, presidente y CEO de la Florida Association of Community Health Centers, afirmó que la expansión de oportunidades de formación permitirá que más pacientes accedan a atención continua y de calidad.

Nuevas clínicas, unidades móviles y telesalud

La inversión contempla:

  • Financiamiento inicial para clínicas rurales y satélites.
  • Unidades móviles de salud.
  • Monitoreo remoto de pacientes.
  • Centros virtuales de salud conductual.
  • Servicios avanzados de telespecialidades.

Al abordar el tema, David Walker, CEO del George E. Weems Memorial Hospital, calificó la financiación como “un salvavidas” para hospitales rurales, al permitir mantener pacientes en sus comunidades y reducir traslados innecesarios.

Mayor acceso a servicios esenciales sin salir del condado

Según Justin Senior, CEO de la Safety Net Hospital Alliance of Florida, los recursos ayudarán a enfrentar la escasez de proveedores en comunidades rurales, garantizando atención de alta calidad sin importar la capacidad de pago del paciente.

Por su parte, Sarah Catalanotto, directora ejecutiva del Suwannee River Area Health Education Center, sostuvo que muchas familias rurales enfrentan largos desplazamientos y opciones limitadas, por lo que esta inversión acercará servicios como salud conductual y manejo de enfermedades crónicas directamente a sus comunidades.

Rol de la Agencia estatal y próximos pasos

La Florida Agency for Health Care Administration será la encargada de ejecutar el plan y próximamente publicará procesos de contratación relacionados con el programa en distintas regiones del estado.

La secretaria de la agencia, Shevaun Harris, señaló que la estrategia responde directamente a las necesidades expresadas por proveedores y comunidades rurales, con el objetivo de generar impactos sostenibles a largo plazo.

¿Por qué es clave esta inversión para el futuro de Florida?

El acceso a servicios médicos en áreas rurales no solo mejora la calidad de vida, sino que también fortalece la estabilidad económica y social de los condados menos poblados. Reducir tiempos de traslado, ampliar la cobertura de telesalud y formar más profesionales locales son factores que pueden transformar el panorama sanitario en estas regiones.

Estos fondos impactarán múltiples condados rurales del estado, donde históricamente ha existido escasez de especialistas y de servicios avanzados.

[email protected]

