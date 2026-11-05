Boribana Medical Training lanza programa educativo de medicina estética con Florida International University y el Herbert Wertheim College of Medicine

MIAMI — Boribana Medical Training (BMT), una institución especializada en educación avanzada en medicina estética para médicos, dentistas, asistentes médicos (PAs) y enfermeros, anunció el lanzamiento de su nuevo Certificado Clínico en Rejuvenecimiento Facial y Medicina Estética Inyectable. El programa se llevará a cabo en Florida International University y el Herbert Wertheim College of Medicine, y la primera cohorte comenzará el 30 de enero de 2027.

El anuncio se realizó el 4 de noviembre en una conferencia de prensa en el Graham Center Faculty Club de FIU, con la asistencia de profesionales de la salud, representantes académicos, líderes empresariales y miembros de la prensa.

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El lanzamiento marca un hito importante en la expansión de BMT y en su compromiso de elevar el estándar de la educación en medicina estética en el sur de la Florida, donde el rápido crecimiento de los procedimientos cosméticos ha superado la consistencia en los estándares de formación. BMT busca contribuir a establecer un nuevo estándar de excelencia en la educación clínica, el juicio médico y la seguridad del paciente.

Con una duración de 8 semanas, el currículo de 50 horas combina instrucción didáctica con práctica supervisada, que incluye un laboratorio con cadáveres, y abarca anatomía facial aplicada, evaluación del paciente, neuromoduladores, rellenos dérmicos, prevención y manejo de complicaciones, y desarrollo profesional.

El programa será impartido por docentes de BMT rigurosamente formados en el Cardona Method®, el modelo educativo propio de BMT, bajo la dirección del Dr. Eduardo Cardona como Director Nacional del Programa.

En los últimos cinco años, BMT ha formado a más de 3,000 profesionales de la salud y ha desarrollado un modelo educativo especializado centrado en el conocimiento anatómico, la toma de decisiones basada en evidencia y la práctica clínica responsable. El Dr. Cardona cuenta con más de dos décadas de experiencia clínica, incluidos más de 22,000 procedimientos estéticos faciales realizados antes de dedicarse exclusivamente a la educación.

“Nuestra misión siempre ha sido elevar el estándar de la educación en medicina estética. Llevar nuestro programa educativo a un entorno universitario representa un paso importante para fortalecer las bases científicas y clínicas de este campo”, dijo el Dr. Eduardo Cardona, cofundador y Director Nacional del Programa de BMT.

“Después de más de dos años de planificación, nos enorgullece ofrecer lo que creemos es el primer programa de su tipo en Estados Unidos, con un currículo enfocado específicamente en inyectables faciales”, dijo Doreen Gutierrez, cofundadora y vicepresidenta de BMT. “Nuestra visión es seguir ampliando el acceso a una educación en medicina estética de alta calidad, que mantenga el rigor académico y los estándares profesionales que definen a nuestra institución”.

La iniciativa también forma parte de la estrategia de expansión nacional de BMT, enfocada en crear oportunidades educativas estructuradas para profesionales de la salud que van más allá del aprendizaje de técnicas de inyección.

El programa se llevará a cabo en Florida International University, y el Herbert Wertheim College of Medicine otorgará créditos de educación médica continua (CME) a los participantes elegibles.

Todos los participantes que completen el programa satisfactoriamente recibirán el Certificado Clínico en Rejuvenecimiento Facial y Medicina Estética Inyectable.

Las inscripciones ya están abiertas en BoribanaMedicalTraining.com.

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Acerca de Boribana Medical Training

Boribana Medical Training (BMT) es una institución de educación médica con sede en Miami, especializada en formación en estética facial y medicina inyectable para profesionales de la salud con licencia. Fundada por el Dr. Eduardo Cardona y Doreen Gutierrez, BMT ofrece programas educativos estructurados enfocados en anatomía facial aplicada, fundamentos científicos, técnicas clínicas avanzadas, seguridad del paciente y desarrollo profesional.

Instagram: @boribanamedicaltraining