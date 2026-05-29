viernes 29  de  mayo 2026
BELLEZA

El boom de los péptidos redefine la industria de la belleza

Aunque muchos compuestos aún están en estudio y no cuentan con aprobación de la FDA, experta revela por qué su popularidad crece en el mundo del antienvejecimiento

María José Salas, enfermera certificada avanzada y propietaria de Ageless Perfection.

María José Salas, enfermera certificada avanzada y propietaria de Ageless Perfection.

Cortesía/ Ageless Perfection
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

MIAMI.- Por años, la industria de la belleza prometió detener el tiempo con cremas milagrosas, tratamientos invasivos y fórmulas secretas. Pero ahora, una nueva palabra domina las conversaciones entre dermatólogos, celebridades, y profesionales expertos en bienestar y belleza: péptidos.

Los escuchamos en centros de rejuvenecimiento de lujo, clínicas de longevidad, rutinas de cuidado facial, pero también están quienes los miran con cautela y cuestionan si realmente funcionan o si simplemente son la nueva moda millonaria del bienestar.

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“Los péptidos están transformando la conversación sobre envejecimiento, energía, peso, recuperación física y salud celular. Y aunque la ciencia todavía continúa estudiando muchos de sus efectos a largo plazo, su impacto cultural es imposible de ignorar”, dijo María José Salas, enfermera certificada avanzada y propietaria de Ageless Perfection en Miami.

¿Qué son realmente los péptidos?

“En términos simples, los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, es decir, pequeñas estructuras que el cuerpo utiliza como mensajeros biológicos”, dijo Salas destacando que la filosofía detrás de ellos resulta fascinante.

“En lugar de forzar un cambio químico agresivo, los péptidos buscan enviar señales específicas al cuerpo para que este reactive funciones que con el tiempo comienzan a apagarse. Es decir, la idea no es darle un medicamento al cuerpo para arreglar algo, sino decirle: ‘Reactívate, vuelve a funcionar’”, explicó la experta en procedimientos antienvejecimiento.

Ahí radica gran parte de su atractivo. En una era donde las mujeres buscan bienestar integral más que perfección artificial, los péptidos prometen trabajar desde adentro hacia afuera: energía celular, producción de colágeno, recuperación muscular, sueño, metabolismo y hasta longevidad.

El fenómeno NAD+

Uno de los nombres más repetidos en el universo del bienestar actual es el NAD+, una coenzima vinculada a la producción de energía celular.

Celebridades, ejecutivos de Silicon Valley, y figuras del fitness han convertido las terapias de NAD en parte de sus rutinas premium de salud con la promesa de disfrutar de más claridad mental, más energía y una sensación de “rejuvenecimiento” celular.

“El NAD participa directamente en la producción de ATP, la molécula responsable de generar energía dentro de cada célula del cuerpo. Con el envejecimiento, esa producción disminuye naturalmente, y ahí es donde muchas clínicas aseguran que suplementarlo puede ayudar al organismo a optimizar nuevamente sus procesos energéticos”, expuso.

La medicina para bajar de peso

Hablar de péptidos sin mencionar los GLP-1 sería imposible. Medicamentos como Ozempic y Wegovy cambiaron para siempre la conversación sobre pérdida de peso. Y aunque muchas personas los asocian únicamente con adelgazar, técnicamente también forman parte de la categoría de péptidos.

“Su función principal es estimular señales relacionadas con la saciedad y disminuir la ansiedad por comer. Para muchas mujeres, los GLP-1 han significado un cambio radical en calidad de vida, especialmente en casos de obesidad, resistencia a la insulina, o enfermedades metabólicas”, dijo la experta, quien advierte que estos medicamentos sin supervisión médica también han abierto debates éticos y estéticos sobre la presión social por la delgadez, la cultura del cuerpo perfecto, y los riesgos que, a largo plazo, puede tener utilizar tratamientos médicos como tendencias de moda.

Recuperación física y culto al rendimiento

Otro de los nombres más virales dentro del universo fitness es el Wolverine, un producto que combina dos péptidos: BPC-157, asociado con reparación de tejidos, tendones y sistema digestivo; y TB-500 (Thymosin Beta-4), relacionado con regeneración celular, movilidad y recuperación muscular.

Su fama proviene de su asociación con recuperación muscular, tendones, ligamentos y alivio del dolor físico. “Personas activas, atletas y amantes del ejercicio lo han convertido en uno de los productos más comentados del momento debido a su potencial para acelerar la recuperación después del entrenamiento”, dijo Salas.

La promesa de sanar más rápido, entrenar mejor y recuperarse antes conecta perfectamente con una generación obsesionada con el rendimiento, la productividad y la optimización constante del cuerpo.

La era molecular

En el cuidado de la piel, los péptidos también viven un momento dorado. Y uno de los productos más populares y solicitados es el GHK-Cu, un tripéptido natural de cobre presente en el cuerpo humano.

“Lo podemos encontrar en el plasma, la saliva y la orina. Sus niveles bajan más del 50% a los 60 años, y se usa mucho en cosmética y regeneración capilar. De hecho, hace unos años se viene utilizado de manera tópica en cosméticos y tratamientos faciales. Y ahora algunas clínicas exploran aplicaciones subcutáneas con el objetivo de estimular procesos regenerativos de manera más profunda”, indicó.

La narrativa detrás de estos tratamientos resulta poderosa: no se trata solo de verse más joven, sino de “reactivar” la piel desde la biología celular.

En otras palabras: la belleza dejó de ser únicamente cosmética para convertirse en una conversación científica. Y ahí es donde surge la polémica. Aunque muchos usuarios reportan mejoras reales en energía, composición corporal, recuperación física o apariencia de la piel, gran parte de la evidencia científica aún continúa en desarrollo, por lo que dichos medicamentos nos han sido aprobados oficialmente por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, por su sigla en inglés).

“Algunos estudios han mostrado resultados prometedores, pero muchos todavía son limitados o se encuentran en fases tempranas de investigación en animales. Además, no todas las personas son candidatas ideales. Pacientes con historial de cáncer, inmunosupresión, o ciertas condiciones médicas deberían ser especialmente cautelosos”, advirtió.

La conversación, entonces, no es únicamente estética. También es ética, médica y emocional. Porque detrás de esta obsesión moderna por los péptidos existe algo mucho más profundo: el deseo humano de detener el desgaste y extender la vitalidad.

“El consejo siempre es el mismo, explorar lo que ofrece el mercado siempre con estricta supervisión médica y profesional”.

Para conocer más consejos de María José Salas, visite su perfil en Instagram @agelessperfection.

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