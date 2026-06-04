La diseñadora Renata Lozano: "Tu belleza interior es tu mejor 'look'"

La modelo Karen Martínez luce una de las piezas de la colección Esencia, que Renata Lozano mostró en la pasarela inaugural de Colombiamoda Miami.

La diseñadora estuvo a cargo de la pasarela inaugural de la tercera edición de Colombiamoda Miami, una muestra previa de la Semana de la Moda de Colombia, a celebrarse en Medellín a fines del próximo mes.

Lozano presentó Esencia, en Oasis Wynwood, en la primera ocasión que mostrara sus creaciones en Miami, adonde ahora trasladó su atelier, un anhelo que albergaba desde antes de la pandemia.

Si bien el nombre sugiere hablar de remontarse a las raíces, la propuesta dialoga con lo que significa, para una mujer, sentirse bien en su propia piel.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la diseñadora sobre las piezas que conforman su nueva colección y la filosofía de la firma de moda que fundó en 1999.

- ¿Cómo fue la experiencia de presentar estas piezas en Colombiamoda Miami?

Con Esencia quiero hablar de cómo una mujer se siente cómoda en su propia piel. Entonces vemos matices de colores, de siluetas, porque quiero invitar a la mujer a adaptar su estilo de vida en lo que se pone, cómo lo lleva, cómo lo disfruta. Y se trata de ser más genuinos, más auténticos a la hora de vestirnos.

- Háblanos de la identidad de esta colección

Es que empiezo a negociar muchas cosas en la vida y en mi filosofía de vida. Quise apostarle a un clóset inteligente, a piezas que vas a apreciar, a valorar y que vas a usar, que van a ser parte de tu estilo de vida, de tu esencia, porque te van a identificar. Entonces, vemos una desprogramación total, combino piezas que uno pensaría que nunca combinaría. Quiero desprogramarlos, quiero invitarlos a todos a que encuentren su propia comunicación en el vestir. El vestir es súper divertido, es delicioso. Y que rico cuando nos podemos vestir desde la esencia, de poder expresar cómo somos, cómo nos sentimos, que, si usamos un vestido elegante y encima le ponemos un suéter, porque queremos estar elegantes, pero también relajados.

Invito a que no nos de miedo mostrarnos cómo somos, a que nos sintamos a gusto en nuestra propia piel. Invito a no consumir tanto, sino conscientemente, a comprar cosas que tengan historia, que tengan manos detrás, que le vayas a dar un servicio, que hagan parte de tu vida.

- ¿Cómo describes las piezas, las siluetas y los tejidos que conforman Esencia?

Mi propuesta es mezclar cosas que de pronto las personas no están acostumbradas a mezclar. Entonces vemos muchos jeans trabajados, elaborados en alta costura. También piezas muy elegantes con suéteres muy sobrios, muy tranquilos de llevar. Y es como ponerle un poco eso de desprogramar, eso es lo que vemos: siluetas unidas, textiles unidos como los encajes muy trabajados, las piezas muy bordadas, pero acompañadas de otras muy tranquilas, como el denim, que permite esa armonía de encontrarse en los dos mundos.

- ¿Dirías que estas piezas proponen versatilidad?

Yo siempre hablo de un clóset inteligente con prendas que den muchas funciones, que se puedan llevar del día a la noche, que se puedan compaginar con cualquier otra pieza que tengas en tu clóset, y que no tengan un único y exclusivo uso. A eso es a lo que invito, a que podamos tener un clóset consciente, que podamos jugar un poco con esas piezas y rotarlas entre sí.

- Hablas de una mujer que ya está cómoda en su propia piel, describe a esa mujer. ¿Cómo se traduce esto al lenguaje de la moda?

Yo pienso que es una mujer que no le da miedo ser, que no le da miedo mostrarse como es, que disfruta el ser tal y como es. Y eso es muy bonito, o sea, cuando uno aprende a querer su cuerpo, su alma, a ser coherente con tu vida y cómo llevas la ropa, me parece que ahí viene toda una mezcla que convierte en única. Ahí es cuando realmente nos volvemos genuinas, auténticas y coherentes.

- Esta es la primera vez que haces un desfile en Miami, ¿cómo lo viviste?

Fue muy bonito y tengo que confesarlo. Cuando me llamaron me pareció mucha responsabilidad, muy desafiante, porque era poner el Colombiamoda en Miami y hacer que fuera un pedazo de Colombia. Y que no solamente me representara a mí, sino que representara a toda una comunidad de creativos del diseño, de todo lo que podemos, del alcance que los colombianos estamos teniendo a nivel de la moda. Entonces era una responsabilidad, dar lo mejor para seguir avanzando con toda una tribu de creativos que venimos de Colombia.

- Y le pusiste un toque emotivo despidiendo el desfile con tus hijos

Fue muy emotivo porque no hacía un desfile desde que mi hija tenía 7 años, mi hijo no había nacido. Y, de hecho, claro, uno tiene que poner las cosas en una balanza y tiene que decir: bueno, es momento de que la marca sigua andando; seguimos sacando colecciones, tenemos puntos de venta, pero montarse en una pasarela es un compromiso más grande, porque hay mucho trabajo detrás, hay muchas horas de esfuerzo, hay que sacrificar un poco el tiempo con la familia, pero me emocionó mucho que mis hijos pudieran ver mi trabajo y que les pueda decir: mi amor, esto es parte de lo que soy.

- ¿Cómo evalúas el momento actual que vive la moda colombiana?

Yo pienso que es el mejor momento que se está viendo, porque creo que ya no nos dio miedo ser, no nos dio miedo mostrarnos, salir como somos.

Ahora está gustando ser colombianos, nos sentimos orgullosos de ser colombianos y eso lo estamos mostrando en cada diseño. Y estamos viendo cómo lo ves en la versatilidad, no solamente en mis diseños, ves ropa urbana, de fiesta, o muy elaborada, artesanal. Y así es nuestro país, está lleno de montañas, de mar, de ríos, hay frío, calor, humedad. Y eso es lo que ves cuando vas a un pabellón de moda colombiana: la versatilidad, es como un arcoíris. Parece que todos [los colombianos] fuéramos de un lugar diferente y todos percibimos el mismo lugar, es muy bonito.

- ¿Por qué quisiste traer tu atelier a Miami?

Miami se ha vuelto un pedacito de Latinoamérica y digamos que hay una comunidad gigante de latinos y no solamente latinos, también de americanos que se están viendo atraídos por todo el producto latinoamericano. Y eso me parece muy bonito, ser embajador de nuestro país, y que no solamente nos conozcan por las cosas malas, sino también por todo lo bueno que hacemos.

- ¿Cómo defines tu filosofía de la moda? ¿Qué es la moda para Renata Lozano?

La moda para mí es... Mi eslogan dice: 'tu belleza interior es tu mejor look'. Y así la defino, la moda es disfrutar, disfrutarse por las mañanas, quererse, consentirse y ponerse algo con lo que te sientas a gusto. Eso para mí es la moda.