Brian Turner, reconocido en los Galardones Interamericanos Sin Fronteras 2025

Turner fue galardonado con el “Bridges of Opportunity Award” por su compromiso con la apertura de caminos dignos y legales hacia el trabajo para la comunidad latina en Estados Unidos

Brian Turner y Paola Robles.

Cortesía
Los Galardones Interamericanos Sin Fronteras 2025 premian el liderazgo de quienes inspiran y ayudan a otros.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En una noche de unión continental, Tijuana celebró a quienes transforman el futuro de las Américas. La ciudad fronteriza fue escenario de una noche cargada de visión y liderazgo durante la segunda edición de los Galardones Interamericanos Sin Fronteras 2025, el pasado 29 de noviembre.

El encuentro reunió a figuras destacadas de Estados Unidos y América Latina para reconocer proyectos que están impulsando cambios reales con impacto continental.

Entre los homenajes más significativos destacó el del estadounidense Brian Turner, distinguido con el “Bridges of Opportunity Award” (Premio Puentes de Oportunidad) por su defensa activa de la apertura de oportunidades laborales dignas y legales para la comunidad latina en todo Estados Unidos. Su labor, centrada en crear rutas de movilidad social equitativa, fue celebrada como ejemplo de colaboración y liderazgo humanista; además, es especialista en visas H-2A y H-2B.

galardones - Cortesía
Los Galardones Interamericanos Sin Fronteras 2025 premian el liderazgo de quienes inspiran y ayudan a otros.

El Hotel Pueblo Amigo se convirtió en un punto de convergencia para empresarios, ingenieros, artistas, creadores, académicos y emprendedores, quienes compartieron una velada que celebró tanto los logros profesionales como las historias personales detrás de ellos.

Durante la gala, 42 personalidades del continente fueron reconocidas por su trayectoria y aportaciones. Entre ellas, y presentes en el evento, estuvieron Sayde G. Martínez Hernández, Enrique Flores Lara, Guadalupe Amparo, Bejarano Niebla, Sandra Díaz Martínez, Andrea López Tovar, Juan Felipe Castro Niño, Christian Bárcenas Flores y Paola Itxel Robles Rábago, quienes destacaron por su impacto en áreas como educación, tecnología, emprendimiento social, arte e innovación empresarial.

Sus aplausos reflejaron el orgullo colectivo por ver cómo el talento latino continúa rompiendo barreras.

La ceremonia también dejó espacio para la sensibilidad, con la interpretación de “Tus nevadas” a cargo de Karla Lemus, una pieza que refleja cómo la pasión y el entorno moldean la realización personal. Su mensaje resonó profundamente con el propósito de la noche: celebrar a quienes trabajan por mejorar su entorno desde la empatía y el compromiso.

Con abrazos, nuevas alianzas y la certeza de que la colaboración es el camino para un desarrollo compartido, el evento reforzó la visión de que el liderazgo en el continente se está transformando: ahora se reconoce a quienes generan impacto social, económico y cultural desde la integridad y la cercanía con sus comunidades.

Tras el éxito de esta segunda edición, los organizadores se preparan para un tour de medios que llevará estas historias más lejos, amplificando su inspiración e invitando a nuevas generaciones a continuar desafiando límites.

Tijuana, ciudad de cruces y oportunidades, fue el escenario perfecto para celebrar un mensaje que quedó vibrando en el aire: el futuro de las Américas pertenece a quienes se atreven a construirlo sin fronteras.

