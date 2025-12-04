Brian Turner, reconocido en los Galardones Interamericanos Sin Fronteras 2025

Los Galardones Interamericanos Sin Fronteras 2025 premian el liderazgo de quienes inspiran y ayudan a otros.

En una noche de unión continental, Tijuana celebró a quienes transforman el futuro de las Américas. La ciudad fronteriza fue escenario de una noche cargada de visión y liderazgo durante la segunda edición de los Galardones Interamericanos Sin Fronteras 2025 , el pasado 29 de noviembre.

El encuentro reunió a figuras destacadas de Estados Unidos y América Latina para reconocer proyectos que están impulsando cambios reales con impacto continental.

INSPIRACIÓN Llega a Miami HÉROES 2025, el evento para entender los negocios, la mentalidad y el liderazgo

MOTIVACIÓN Vanessa de Osio: liderazgo que se construye desde la confianza y la disciplina

Entre los homenajes más significativos destacó el del estadounidense Brian Turner, distinguido con el “Bridges of Opportunity Award” (Premio Puentes de Oportunidad) por su defensa activa de la apertura de oportunidades laborales dignas y legales para la comunidad latina en todo Estados Unidos. Su labor, centrada en crear rutas de movilidad social equitativa, fue celebrada como ejemplo de colaboración y liderazgo humanista; además, es especialista en visas H-2A y H-2B.

galardones - Cortesía Los Galardones Interamericanos Sin Fronteras 2025 premian el liderazgo de quienes inspiran y ayudan a otros. Cortesía

El Hotel Pueblo Amigo se convirtió en un punto de convergencia para empresarios, ingenieros, artistas, creadores, académicos y emprendedores, quienes compartieron una velada que celebró tanto los logros profesionales como las historias personales detrás de ellos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista Borderless (@revistaborderless)

Durante la gala, 42 personalidades del continente fueron reconocidas por su trayectoria y aportaciones. Entre ellas, y presentes en el evento, estuvieron Sayde G. Martínez Hernández, Enrique Flores Lara, Guadalupe Amparo, Bejarano Niebla, Sandra Díaz Martínez, Andrea López Tovar, Juan Felipe Castro Niño, Christian Bárcenas Flores y Paola Itxel Robles Rábago, quienes destacaron por su impacto en áreas como educación, tecnología, emprendimiento social, arte e innovación empresarial.

Sus aplausos reflejaron el orgullo colectivo por ver cómo el talento latino continúa rompiendo barreras.

La ceremonia también dejó espacio para la sensibilidad, con la interpretación de “Tus nevadas” a cargo de Karla Lemus, una pieza que refleja cómo la pasión y el entorno moldean la realización personal. Su mensaje resonó profundamente con el propósito de la noche: celebrar a quienes trabajan por mejorar su entorno desde la empatía y el compromiso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista Borderless (@revistaborderless)

Con abrazos, nuevas alianzas y la certeza de que la colaboración es el camino para un desarrollo compartido, el evento reforzó la visión de que el liderazgo en el continente se está transformando: ahora se reconoce a quienes generan impacto social, económico y cultural desde la integridad y la cercanía con sus comunidades.

Tras el éxito de esta segunda edición, los organizadores se preparan para un tour de medios que llevará estas historias más lejos, amplificando su inspiración e invitando a nuevas generaciones a continuar desafiando límites.

Tijuana, ciudad de cruces y oportunidades, fue el escenario perfecto para celebrar un mensaje que quedó vibrando en el aire: el futuro de las Américas pertenece a quienes se atreven a construirlo sin fronteras.