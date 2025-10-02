viernes 3  de  octubre 2025
Llega a Miami HÉROES 2025, el evento para entender los negocios, la mentalidad y el liderazgo

Los grandes keynotes estarán a cargo de Alberto Barradas (Psicovivir), Rashel Díaz y Sheynnis Palacios (Miss Universo 2023), con la participación de 444 visionarios

El evento HÉROES 2025: Conferencia + Networking.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El James L. Knight Center de Miami se convertirá el 11 de octubre en el epicentro de la inspiración, la innovación y el networking con la llegada de HÉROES 2025: Conferencia + Networking, un evento único que promete transformar la manera en que los hispanos en Estados Unidos y el mundo entienden los negocios, la mentalidad y el liderazgo.

Durante un día completo, 444 emprendedores, empresarios y líderes de comunidad vivirán una experiencia 360 que combina 19 charlas dinámicas tipo TED, tres conferencias magistrales de figuras internacionales, un panel de expertos, el lanzamiento exclusivo del libro “Héroes: Voces que Inspiran”, un cierre escénico con El Mentalista Michel Gallero y una experiencia de networking premium con degustaciones y música en vivo.

Una agenda diseñada para accionar

El evento abrirá con la poderosa historia de Nelson Hurtado, quien contará cómo pasó “De enfermero a millonario”, marcando el tono de lo que será un día de testimonios reales y estrategias prácticas.

A lo largo de la jornada, el público disfrutará de charlas inspiradoras y de alto valor de Adrián Chirinos, Martha Leplaid, Allan Rodríguez, Lina Espinosa, David Rodríguez, Gray Delgado Peter, Ros-Ana Guillén, Ani Miller, Washington Calvache, Luis Osorio, Marlon Medina, Eddy Vera, Katherim Romero, Carla Vielma, Stephanie Pineda, Ornella Jiménez, Rosángela Sabbagh & Sergio Villegas, y Liliana Miranda.

Estas presentaciones cortas, de 15 minutos cada una, ofrecerán ideas concretas sobre resiliencia, liderazgo, marketing, propósito, inmigración y negocios en Estados Unidos.

Los grandes keynotes de HÉROES 2025 estarán a cargo de:

· Alberto Barradas (Psicovivir): Del fracaso al poder personal.

· Rashel Díaz: El ADN del emprendedor exitoso: Fe, mentalidad, confianza y organización.

· Sheynnis Palacios (Miss Universo 2023): La salud mental en los negocios.

Momentos especiales

El evento también contará con un Panel de Expertos moderado por Scarlet Ortiz, el reconocimiento al Padrino/Madrina Honoraria, y el lanzamiento oficial del libro “Héroes: Voces que Inspiran”, primera edición que recopila testimonios de líderes hispanos en Estados Unidos.

El cierre será un espectáculo único con Michel Gallero, El Mentalista, quien llevará al público a vivir un show de hipnosis y programación neurolingüística aplicado al crecimiento personal y empresarial.

Al finalizar las conferencias, los asistentes disfrutarán de un cóctel premium con degustaciones y música en vivo, pensado para facilitar conexiones estratégicas de alto valor entre empresarios, marcas y profesionales.

Información y entradas disponibles en: www.clubdeheroes.com/evento

Sobre HÉROES

HÉROES es una plataforma transmedia creada para visibilizar y conectar a hispanos en Estados Unidos y el mundo. Con más de 200 episodios de podcast grabados en 20 ciudades, libros, conferencias, experiencias de networking y una comunidad digital en crecimiento, HÉROES se consolida como el espacio donde los hispanos cuentan sus historias, generan negocios y crean impacto.

