Celebrando el Mes de la Herencia Hispana con Silvana Montenegro de JPMorgan Chase

¿Cómo influyó la herencia de tu familia en tu vida y luego en tu carrera?

Al crecer rodeada de familia y comunidad en São Paulo, aprendí el valor del trabajo arduo y la persistencia para alcanzar mis sueños. Mi padre y mi abuela fueron modelos a seguir que me inspiraron a seguir una carrera en la que pudiera expresar las necesidades de los demás y crear oportunidades para todos. Los valores que me inculcaron finalmente me ayudaron a relacionarme y defender a los demás. Como persona de ascendencia brasilera y latinoamericana, estoy muy orgullosa de la resiliencia y la humanidad de las comunidades latinas e hispanas de todo el mundo, positivas y optimistas a pesar de los obstáculos, y de la incansable búsqueda de los sueños a través del trabajo arduo y ayudando a otros en el camino. Me enorgullece que a través de estos valores, los hispanos y los latinos hayan aportado y continúen aportando enormes contribuciones al mundo, desde impulsar el crecimiento económico a través de los negocios, hasta la ciencia, música y educación, solo por nombrar algunos ejemplos. Creo que es importante proyectarse con determinación y autenticidad para superar los obstáculos y crear tu propia visión del éxito.