Superluna y eclipse lunar: un espectáculo celestial imperdible

MIAMI. - Los amantes de la astronomía y la naturaleza están a punto de disfrutar de un fenómeno celestial extraordinario: una superluna que coincide con un eclipse lunar. Este evento único promete ser un espectáculo visual que no querrán perderse.

La superluna será visible durante toda la noche, pero su brillo será más intenso durante el eclipse. Según The Old Farmer's Almanac, esta luna alcanzará su máximo esplendor a las 10:34 p.m. ET y será un 7.5% más grande que una luna llena promedio. Además, podrá ser apreciada durante tres días.