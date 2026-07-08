miércoles 8  de  julio 2026
TRAGEDIA

Comercio en zonas devastadas por sismos se reactiva con esfuerzo, sigue el rescate de víctimas

Pequeños y medianos negocios en La Guaira y Caracas abrieron sus puertas entre edificios con destrozos y la falta de censo que permita medir daño en el sector

El comercio, pequeño o mediano, retomó su actividad en Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela, desde el 6 de julio 2026, tras los sismos.&nbsp;

El comercio, pequeño o mediano, retomó su actividad en Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela, desde el 6 de julio 2026, tras los sismos. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Sin recuperarse aún del impacto de los sismos del 24 de junio, el comercio, especialmente los pequeños y medianos negocios, de Caracas y La Guaira golpeadas por la tragedia en Venezuela, comenzó a reactivarse con esfuerzo y el pesar ante las numerosas víctimas cuyo rescate continúa a pesar de la poca asistencia de maquinarias y de las lluvias.

En Los Palos Grandes, sector del este de Caracas con mayor devastación, los locales de alimentos, ferreterías y hasta pequeños quioscos se encuentran abiertos, y su personal hace esfuerzos por poner al día sus inventarios y atender a los vecinos con quienes comparten el dolor de las pérdidas.

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Otras grandes cadenas de supermercados permanecen cerradas debido a algunas reparaciones en sus estructuras parcialmente dañadas.

“El mercadito popular que se instala todos los fines de semana y vende comidas vino en el sábado pasado para preparar platos preparados destinados a refugiados ubicados en el Parque del Este y en las plazas, pero también volvieron los vendedores de frutas”, dijo Flor Cortéz, vecina de Los Palos Grandes.

Mientras, equipos de rescatistas continuaban labores de búsqueda entre los escombros del edificio Petunia, que tuvo un colapso total con alto número de fallecidos en la zona, como en otros sectores de Venezuela.

Volver a la vida en La Guaira

En La Guaira, litoral costero cercano a Caracas y centro de la mayor catástrofe, la vida de sus pobladores sobrevivientes transcurre en silencio pero con la convicción de volver a empezar, tras los sismos de hace 13 días y a 27 años del arrasador deslave.

En Caraballeda, solo una panadería, una pollería y la tienda de víveres, ubicados a lo largo de la zona retomaron este miércoles sus actividades, se informó.

El comerciante Alexander Pérez, un colombiano propietario de la tienda de víveres y que perdió otra tienda más grande en la zona cero de los sismos, relató a una agencia que hace apenas cuatro días volvió a abrir la persiana de su pequeño negocio que apenas sufrió daños, a diferencia de la otra ubicada en su vivienda.

"La pérdida no fue total pero fue como de un 80 % y lo que quedó lo donamos", dijo.

Pérez, junto a su esposa y sus tres hijos, resultó ileso de la fuerza telúrica pero después de unos días le tocó superar el miedo a que pudiera volver a temblar y "derrumbarse todo y abrir para recuperar los ingresos”. según dijo, mientras centenares de personas permanecen en refugios recibiendo comida.

Comercio sin censo

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), ubicado en Caracas, advirtió que no hay un censo real de los comercios afectados por los terremotos, pero calcula que más de 250 pequeños y medianos comercios en La Guaira se vieron afectados, bien sea por pérdida total o parcial, según el reporte

Grandes comercios, como el Farmatodo o el McDonald's, que apenas sufrieron daños, pero que han sido reconvertidos en refugios temporales o incluso hospitales.

La mayoría de los comercios no sufrieron daños aparentes, pues están en edificios de un solo piso, pero sus comerciantes mantienen el cierre,

Según el balance oficial de este 7 de julio, la cifra de muertes ascendió a 3.685 personas, mientras que la de heridos es de 16.740. También se rescataron 6.462 personas y las que quedaron sin vivienda subió a 17.907, que son 53 más respecto al lunes.

FUENTE: Con información de Flor Cortéz y María Gabriela Escovar, vecinas de Los Palos Grandes; y EFE

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