martes 7  de  julio 2026
EMERGENCIA

Desde Venezuela, jefe humanitario de la ONU llama a "compromiso sostenido" tras terremotos

Ahora la pregunta es cómo mantener la coordinación para el suministro de alimentos, agua y refugio, dijo el jefe humanitario de la ONU desde Caracas

Una persona aguarda en medio de los escombros de edificios colapsados tras los terremotos que asolaron a Venezuela la semana pasada que hacían parte del programa social Misión Vivienda del presidente fallecido Hugo Chávez, este martes en La Guaira (Venezuela).&nbsp; &nbsp;

Una persona aguarda en medio de los escombros de edificios colapsados tras los terremotos que asolaron a Venezuela la semana pasada que hacían parte del programa social Misión Vivienda del presidente fallecido Hugo Chávez, este martes en La Guaira (Venezuela).   

EFE/ Miguel Gutiérrez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y máximo responsable de la OCHA, Tom Fletcher, pidió desde Venezuela un "compromiso sostenido" de la comunidad internacional ante los efectos del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

"Acabo de aterrizar y nos dirigiremos directamente a La Guaira, al epicentro de donde se produjeron esos dos devastadores terremotos hace dos semanas", indicó Fletcher, en un vídeo difundido en redes sociales este martes.

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A su vez, valoró la "extraordinaria movilización" de solidaridad "coordinada y práctica". Destacó la respuesta internacional de más de 30 países que desplegaron 50 equipos de búsqueda y rescate tras los sismos.

"Se desplegaron con gran rapidez y han estado trabajando de forma muy eficaz y coordinada", subrayó.

El gobierno interino de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, informó este martes que la cifra de fallecidos tras los terremotos subió a 3.685. Hasta ahora, se reportan casi 17.000 heridos. Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 impactaron con fuerza el costero estado de La Guaira, considerado la zona cero del desastre con decenas de edificios colapsados y miles de personas sin hogar.

Suministro de alimentos

El responsable de la OCHA se refirió también a la siguiente fase de la crisis. "Ahora la pregunta es cómo mantenemos esa coordinación en esta siguiente fase: el suministro de alimentos, agua y refugio", dijo.

La ONU informó el lunes que el plan de respuesta humanitaria para atender la emergencia provocada por los terremotos ha recibido, hasta ahora, 274 millones de dólares en contribuciones.

El plan, coordinado por la OCHA, busca atender a 5,5 millones de personas en situación de vulnerabilidad. La respuesta integral requiere un financiamiento total de 632 millones de dólares para cubrir las necesidades más urgentes de la población.

Según la OCHA, los terremotos del 24 de junio agravaron una situación humanitaria que ya era compleja. Antes del desastre, cerca de 7,9 millones de personas en Venezuela necesitaban algún tipo de asistencia por las dificultades económicas y las limitaciones en los servicios públicos.

FUENTE: Con información de Europa Press/ AFP

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