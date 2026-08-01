sábado 1  de  agosto 2026
Escándalo

Corte Suprema de Brasil autoriza segunda investigación al hijo de Lula por tráfico de influencias

Estas dos investigaciones contra el hijo mayor de Lula se producen en vísperas del arranque oficial de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre

El 26 de febrero de 2026, una comisión especial del Congreso brasileño aprobó una investigación sobre las cuentas bancarias del hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fabio Luis, por sospechas de que se benefició de un plan para defraudar al sistema de pensiones

El 26 de febrero de 2026, una comisión especial del Congreso brasileño aprobó una investigación sobre las cuentas bancarias del hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fabio Luis, por sospechas de que se benefició de un plan para defraudar al sistema de pensiones

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- Un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó la apertura de una segunda investigación por tráfico de influencias contra Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, informaron medios locales.

El magistrado André Mendonça permitió a la Policía Federal indagar si el primogénito de Lula usó su influencia en negocios relacionados con la empresa pública Dataprev, responsable de administrar los datos del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), epicentro de otro escándalo de corrupción.

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Mendonça ya autorizó en la víspera una primera investigación contra Lulinha, también por supuesto tráfico de influencias, pero en ese caso se sospecha de gestiones con el Ministerio de Salud para la comercialización de cannabis medicinal.

Dos investigaciones

Esta segunda pesquisa trata sobre la conexión de Lulinha, residente en España, con Cleber Ribas de Oliveira, un empresario del sector tecnológico interesado en cerrar un acuerdo con Dataprev, según publicó el diario O Estado de S. Paulo.

De acuerdo con el periódico, las autoridades tienen indicios de que "ese empresario pagó al menos un viaje de Lulinha y que, a cambio, obtuvo negocios con el Gobierno federal".

Estas dos investigaciones contra el hijo mayor de Lula se producen en vísperas del arranque oficial de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que el dirigente izquierdista de 80 años buscará un cuarto mandato no consecutivo.

Según los últimos sondeos, Lula parte como favorito para esos comicios por delante del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exjefe de Estado Jair Bolsonaro (2019-2022), este último preso por un supuesto intento de golpe de Estado, pero la oposición afirma que se trata de una persecución del régimen de Lula.

Lula asegura tomar "distancia" de su hijo

Ya cuando Mendonça, nominado para el Supremo en 2021 por el entonces presidente Jair Bolsonaro, avaló la apertura de la primera investigación, Marco Aurélio de Carvalho, abogado de Lulinha, la desacreditó al tildarla de "prospectiva".

Por su parte, Lula aseguró el jueves que su hijo no gozará de "ningún privilegio" durante el curso de las investigaciones y que será tratado como "el hijo de cualquier persona".

"Si es juzgado, vendrá aquí (a Brasil). No va a esconderse (...) Va a tener que probar que es inocente. Va a tener que probarlo. Y si es culpable, va a tener que pagar como todo el mundo paga cuando se equivoca", indicó el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

FUENTE: Con información de AFP

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