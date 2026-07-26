domingo 26  de  julio 2026
POLÉMICA

Legisladores paraguayos rechazan declaraciones de Lula sobre la Guerra de la Triple Alianza

Según el presidente de Brasil, Paraguay quiere invadir su país para iniciar una Guerra de la Triple Alianza y defendió poseer “poderío armamentístico”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ASUNCIÓN. Diputados y senadores paraguayos rechazaron unas declaraciones del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien defendió el gasto militar de su país al asegurar que Paraguay “decidió invadir” Brasil como inicio de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), y acusaron al líder izquierdista de intentar “distorsionar la historia”.

“Lula, estás hablando con demasiada ligereza de la mayor tragedia de nuestra historia, el mayor genocidio de nuestro continente”, refirió el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, el oficialista Raúl Latorre, citado en un comunicado institucional difundido este domingo.

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Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 10 de julio de 2025, muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), hablando durante una conferencia de prensa en Tokio el 27 de marzo de 2025, y al presidente de EEUU, Donald Trump, hablando durante un almuerzo multilateral con líderes africanos visitantes en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de julio de 2025.
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Latorre indicó que la Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó a su país con Argentina, Brasil y Uruguay, provocó la pérdida del 60% de la población local y del 90 % de su población masculina, “tuvo sus inicios con la intervención militar del Brasil en Uruguay” y que el conflicto “dejó al Paraguay devastado”.

“Alguna vez dijiste que ibas a terminar la guerra de Ucrania 'con una cervecita'. Hoy volvés a hablar con liviandad de conflictos armados en América. Si se te terminaron las 'jabuticabas', podemos enviarte algunas. Nosotros conocemos el verdadero valor de la paz porque la pagamos con nuestra sangre”, zanjó el político. “Alguna vez dijiste que ibas a terminar la guerra de Ucrania 'con una cervecita'. Hoy volvés a hablar con liviandad de conflictos armados en América, si se te terminaron las 'jabuticabas' podemos enviarte algunas. Nosotros conocemos el verdadero valor de la paz, porque la pagamos con nuestra sangre”, zanjó el político.

Lula: Hay locos que quieren guerra

El viernes pasado, Lula abogó por unas Fuerzas Armadas “bien preparadas y entrenadas” como poder de disuasión porque, según dijo, “hay locos por el mundo queriendo hacer la guerra”, al tiempo que defendió poseer “poderío armamentístico” para “hablar de paz”.

“A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que un buen día Paraguay decidió invadir Brasil. Invadió Corumbá y, al mismo tiempo, invadió Uruguay y, al mismo tiempo, Argentina. Y esa guerra, que parecía que no iba a ser gran cosa, duró cinco años”, expresó entonces el mandatario.

Las declaraciones del izquierdista también provocaron la reacción del diputado opositor Rubén Rubín, quien repudió los dichos y acusó a Lula de intentar “distorsionar la historia”.

“Un pueblo que olvida su historia permite que otros la reescriban a su conveniencia. Y eso es, precisamente, lo que hoy intenta hacer Lula”, señaló el sábado el diputado en la red X.

Por su parte, la senadora opositora Esperanza Martínez dijo el sábado en X que las declaraciones de Lula son “resabios de imperialismo que intentan ocultar una guerra criminal y una política histórica de dominio y abuso por parte de la élite brasileña” contra su país.

Asimismo, el senador opositor e historiador Eduardo Nakayama afirmó el viernes en X que Lula “olvidó” mencionar que antes de que Paraguay iniciara la denominada campaña militar de Mato Grosso, en la que invadió el sur de Brasil, “el ejército imperial brasileño invadió el Uruguay”, lo que desencadenó la guerra “más sangrienta” de la historia de Suramérica.

FUENTE: Con información de EFE

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