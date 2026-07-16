jueves 16  de  julio 2026
POLÍTICA

Flávio Bolsonaro acusa a Lula de aislar a Brasil tras disputa comercial con EEUU

El senador aseguró que el presidente brasileño "ya no tiene condiciones" para gobernar tras la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA - El senador y precandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro afirmó este jueves que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva "ya no tiene condiciones" para gobernar, luego de que el Gobierno de Estados Unidos responsabilizara a la administración brasileña del fracaso de las negociaciones que derivaron en la imposición de un arancel del 25% a las exportaciones del país sudamericano.

"Lula ya no tiene condiciones para ser el presidente de Brasil. Estamos en un avión sin piloto", escribió el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro en sus redes sociales, al reaccionar a las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

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Flávio Bolsonaro también comparó al mandatario brasileño con el expresidente Joe Biden, al llamarlo "el Biden brasileño", y lo calificó de "gruñón e irresponsable".

"Quien mira a Lula no ve futuro. Ve pasado, atraso, incertidumbre, desconfianza, corrupción, incompetencia y venganza. ¡Basta! Brasil tiene futuro, pero no tiene más tiempo que perder", expresó el legislador, quien aspira a competir en las elecciones presidenciales previstas para octubre.

Washington responsabiliza a Lula

Las declaraciones del senador se producen después de que Rubio asegurara que la decisión de imponer un arancel del 25% a las exportaciones brasileñas responde a la falta de voluntad del gobierno de Lula para alcanzar un acuerdo con Washington.

"Que no haya confusión sobre el porqué: el presidente Lula y su gobierno no han negociado con Estados Unidos de buena fe. Sus políticas económicas son malas para los estadounidenses y malas para los brasileños", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio sostuvo además que el mandatario brasileño priorizó su "ego" por encima de la posibilidad de alcanzar un entendimiento comercial entre ambos países.

La decisión de Washington añade un nuevo foco de tensión a la relación bilateral, en momentos en que ambos gobiernos mantienen diferencias sobre asuntos comerciales y de política exterior.

FUENTE: Con información de Europa Press

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