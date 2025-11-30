¡Cuidado! Aumentan los ahogamientos de niños en Florida

Hay que tener mucho cuidado con menores cerca del agua.

MIAMI.- Aún no termina el año 2025 y Florida establece récord de menores ahogados, una nueva cifra en un estado que ya encabeza el país en este tipo de fallecimientos.

Las cifras muestran una tendencia al alza en los últimos años: en 2020 se registraron 65 menores muertos por ahogamiento; el 2024 reportó 106 y en lo que de 2025 el saldo sube a 110 fallecimientos.

En efecto, la abundancia de cuerpos de agua en Florida (playas, lagos y piscinas) es parte del problema, pero también lo es la negligencia, sea falta de atención o normas más específicas que ayuden a evitar accidentes.

De hecho, dos legisladores de Florida quieren hacer algo para mitigar el peligro y proponen entregar información preventiva, que sería obligatoria aceptar, a nuevos padres.

El senador estatal Carlos Guillermo Smith, demócrata de Orlando, quiere que el Congreso de Florida apruebe nuevas normas de seguridad para piscinas en viviendas más antiguas, algunas de ellas exentas de los requisitos actuales de cercas o alarmas.

“Existe una crisis en nuestro estado”, afirmó Smith al periódico Orlando Sentinel. “Sabemos que estos ahogamientos son prevenibles, y aumentar la conciencia sobre ese riesgo es fundamental”.

La propuesta legislativa, compuesta por tres proyectos de ley, incorporaría la prevención de ahogamientos al programa de educación posparto obligatorio que ya se imparte en hospitales y centros de maternidad.

Además, establecería nuevas regulaciones para las viviendas con piscinas construidas antes de la Ley de Seguridad en Piscinas Residenciales de Florida, aprobada en el año 2000.

Otro aspecto es que, según datos proporcionados por la USA Swimming, que es la entidad que supervisa las reglas de natación e incluso selecciona al equipo nacional olímpico, las muertes por este tipo de ahogamiento afectan más a las familias de bajos recursos.

El estudio reveló que el 79 % de los niños de familias de bajos recursos no sabe nadar o posee habilidades muy limitadas y que los menores afroamericanos tienen 1.5 veces más probabilidades de ahogarse.

“Para muchas familias, acceder a clases de natación es difícil. Una barrera es el costo; otra, la distancia”, agregó Martin.

Aproximadamente una cuarta parte de las muertes por ahogamiento en el estado involucra a niños con autismo, quienes tienden tanto a alejarse de sus cuidadores como a sentirse atraídos por el agua, según expertos.

La propuesta, presentada junto a la representante Anna Eskamani, también demócrata de Orlando, busca derribar esas barreras conectando a las familias con programas de natación gratuitos o de bajo costo.

“La buena noticia es que existen numerosos recursos para que familias de todos los niveles de ingresos accedan a clases de natación y programas de prevención”, afirmó Eskamani. “Nuestro objetivo es que cada familia sepa cómo y dónde encontrar ese apoyo”.

Las medidas (SB 606 y HB 503) añadirían información sobre seguridad acuática —incluida la prevención de accidentes en la bañera— al contenido educativo posparto que los centros de salud ya están obligados a entregar.

“No le costaría nada al estado implementar este requisito”, aseguró Smith, quien señaló que ya ha recibido interés preliminar de legisladores republicanos.

Las otras dos iniciativas del paquete buscan actualizar las medidas de seguridad en viviendas más antiguas con piscinas.

La ley de 2000 exige que todas las nuevas construcciones con piscina incluyan una cerca o un cerramiento, o bien un sistema de alarmas en puertas, ventanas o en la propia piscina. Sin embargo, las viviendas construidas antes de esa fecha no están obligadas a cumplir ninguna de estas normas.

La propuesta de Smith (SB 610) requeriría que dichas viviendas se adapten al código actual cuando se vendan o cambien de propietario.

Un proyecto similar presentado el año pasado no logró llegar a la votación del Congreso estatal.

El tercer proyecto (SB 608) obligaría a que toda vivienda utilizada como alquiler vacacional —incluyendo las listadas en plataformas como Airbnb— cumpla con los requisitos de seguridad de inmediato.