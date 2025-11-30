domingo 30  de  noviembre 2025
SOCIEDAD

¡Cuidado! Aumentan los ahogamientos de niños en Florida

Florida registra récord de muertes, la más alta de la nación, y legisladores buscan frenar esta situación

Hay que tener mucho cuidado con menores cerca del agua.

Hay que tener mucho cuidado con menores cerca del agua.

UNSPLASH
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Aún no termina el año 2025 y Florida establece récord de menores ahogados, una nueva cifra en un estado que ya encabeza el país en este tipo de fallecimientos.

Las cifras muestran una tendencia al alza en los últimos años: en 2020 se registraron 65 menores muertos por ahogamiento; el 2024 reportó 106 y en lo que de 2025 el saldo sube a 110 fallecimientos.

Lee además
Medicare A y B, cuidado médico.
OPEN ENROLLMENT

Medicare A y B, es hora de cuidar la salud
Vista parcial del servicio de control automatizado de pasaportes en Aeopuerto Internacional de Miami.
FLORIDA

Aeropuerto Miami despliega mayor servicio de control automatizado de pasaportes del país

En efecto, la abundancia de cuerpos de agua en Florida (playas, lagos y piscinas) es parte del problema, pero también lo es la negligencia, sea falta de atención o normas más específicas que ayuden a evitar accidentes.

De hecho, dos legisladores de Florida quieren hacer algo para mitigar el peligro y proponen entregar información preventiva, que sería obligatoria aceptar, a nuevos padres.

El senador estatal Carlos Guillermo Smith, demócrata de Orlando, quiere que el Congreso de Florida apruebe nuevas normas de seguridad para piscinas en viviendas más antiguas, algunas de ellas exentas de los requisitos actuales de cercas o alarmas.

“Existe una crisis en nuestro estado”, afirmó Smith al periódico Orlando Sentinel. “Sabemos que estos ahogamientos son prevenibles, y aumentar la conciencia sobre ese riesgo es fundamental”.

La propuesta legislativa, compuesta por tres proyectos de ley, incorporaría la prevención de ahogamientos al programa de educación posparto obligatorio que ya se imparte en hospitales y centros de maternidad.

Además, establecería nuevas regulaciones para las viviendas con piscinas construidas antes de la Ley de Seguridad en Piscinas Residenciales de Florida, aprobada en el año 2000.

Otro aspecto es que, según datos proporcionados por la USA Swimming, que es la entidad que supervisa las reglas de natación e incluso selecciona al equipo nacional olímpico, las muertes por este tipo de ahogamiento afectan más a las familias de bajos recursos.

El estudio reveló que el 79 % de los niños de familias de bajos recursos no sabe nadar o posee habilidades muy limitadas y que los menores afroamericanos tienen 1.5 veces más probabilidades de ahogarse.

“Para muchas familias, acceder a clases de natación es difícil. Una barrera es el costo; otra, la distancia”, agregó Martin.

Aproximadamente una cuarta parte de las muertes por ahogamiento en el estado involucra a niños con autismo, quienes tienden tanto a alejarse de sus cuidadores como a sentirse atraídos por el agua, según expertos.

La propuesta, presentada junto a la representante Anna Eskamani, también demócrata de Orlando, busca derribar esas barreras conectando a las familias con programas de natación gratuitos o de bajo costo.

“La buena noticia es que existen numerosos recursos para que familias de todos los niveles de ingresos accedan a clases de natación y programas de prevención”, afirmó Eskamani. “Nuestro objetivo es que cada familia sepa cómo y dónde encontrar ese apoyo”.

Las medidas (SB 606 y HB 503) añadirían información sobre seguridad acuática —incluida la prevención de accidentes en la bañera— al contenido educativo posparto que los centros de salud ya están obligados a entregar.

“No le costaría nada al estado implementar este requisito”, aseguró Smith, quien señaló que ya ha recibido interés preliminar de legisladores republicanos.

Las otras dos iniciativas del paquete buscan actualizar las medidas de seguridad en viviendas más antiguas con piscinas.

La ley de 2000 exige que todas las nuevas construcciones con piscina incluyan una cerca o un cerramiento, o bien un sistema de alarmas en puertas, ventanas o en la propia piscina. Sin embargo, las viviendas construidas antes de esa fecha no están obligadas a cumplir ninguna de estas normas.

La propuesta de Smith (SB 610) requeriría que dichas viviendas se adapten al código actual cuando se vendan o cambien de propietario.

Un proyecto similar presentado el año pasado no logró llegar a la votación del Congreso estatal.

El tercer proyecto (SB 608) obligaría a que toda vivienda utilizada como alquiler vacacional —incluyendo las listadas en plataformas como Airbnb— cumpla con los requisitos de seguridad de inmediato.

Temas
Te puede interesar

Fort Lauderdale y Miami entre las más dinámicas en el mercado de alquiler del país,  según estudio

Joven de 18 años resulta herido en una balacera

Congelan pagos de Medicaid en Florida por falta de credenciales en 1.000 terapeutas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión comercial Airbus A320-216 de Iberia aterrizando.
AVIACIÓN

Aerolíneas de todo el mundo anuncian cancelaciones y retrasos operativos tras aviso de Airbus

Jugadores del Inter Miami celebran luego de que el argentino Tadeo Allende anotara el segundo gol del club en un partido, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Miami se llena de júbilo con la clasificación del Inter a la final de la MLS

La bandera nacional de Honduras ondea en Tegucigalpa, la capital del país.
OPINIÓN

EEUU alerta sobre riesgo democrático en Honduras

El viejo San Juan, turismo y sabor en un solo lugar. 
TURISMO

Puerto Rico apuesta por la gastronomía e identidad caribeña

El autoritario Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
CONFLICTO

Ultimátum de Trump a Maduro: O hablamos o lo haremos "por las malas"

Te puede interesar

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.
ELECCIONES

Honduras vive jornada electoral entre largas filas y expectativa por cierre de urnas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Asdrúbal Aguiar en el show Venezuela late, el domingo 30 de noviembre. 
ENTREVISTA

La reconstrucción de la confianza y lo que viene en Venezuela, el reto que analiza Asdrúbal Aguiar

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez.  video
RECHAZO

España se moviliza contra Pedro Sánchez en medio de escándalos judiciales

Rusia suspende de nuevo vuelos.
CONFLICTO

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

Hay que tener mucho cuidado con menores cerca del agua.
SOCIEDAD

¡Cuidado! Aumentan los ahogamientos de niños en Florida