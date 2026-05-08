Publix prohíbe el porte abierto de armas en sus tiendas y limita el privilegio a agentes del orden

MIAMI. - La cadena de supermercados Publix modificó esta semana su política sobre el porte abierto de armas de fuego en sus establecimientos de Florida y ahora solicita que únicamente los agentes del orden público lleven armas visibles dentro de sus tiendas, según confirmaron carteles colocados en sus locales y una actualización publicada en la sección de preguntas frecuentes de su sitio web.

La decisión, anunciada el jueves, llega menos de un año después de que la empresa permitiera el porte abierto a sus clientes en cumplimiento de un fallo del Primer Tribunal de Apelaciones del Distrito que invalidó la prohibición estatal vigente desde 1987.

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Giro tras polémica

Los nuevos letreros, ubicados junto al listado habitual de normas internas que prohíben mascotas y la venta ambulante en las instalaciones, contienen un mensaje directo a la clientela.

“Publix solicita amablemente que solo las fuerzas del orden porten armas de fuego de manera abierta en nuestras tiendas”, indica el aviso reproducido tanto en los carteles físicos como en la página oficial de la compañía.

La medida representa un giro frente a la postura adoptada en septiembre de 2025, cuando Publix justificó la autorización del porte abierto bajo el argumento de cumplir con todas las leyes federales, estatales y locales.

Contexto legal en Florida

La política previa de Publix se enmarcó en el cambio normativo derivado del caso McDaniels contra el Estado de Florida, en el que el Primer Tribunal de Apelaciones del Distrito determinó el 10 de septiembre que la prohibición estatal del porte abierto era inconstitucional.

La jueza Stephanie Ray, junto a las juezas Lori Rowe y M. Kemmerly Thomas, sostuvo que ninguna tradición histórica respaldaba la veda y que el derecho a portar armas en público incluye necesariamente la opción de hacerlo de manera visible.

El fiscal general del estado, James Uthmeier, anunció que su oficina no apelaría el fallo y emitió una guía a las fuerzas del orden y a los fiscales para suspender la aplicación de la ley anterior.

El gobernador Ron DeSantis celebró públicamente la decisión judicial. “Esta decisión alinea la política estatal con mi posición de larga data y con la de la inmensa mayoría de los estados de la Unión”, afirmó DeSantis en su cuenta de la red social X tras conocerse el dictamen.

Pese a la nueva regla, la legislación estatal mantiene restricciones específicas. El porte abierto continúa prohibido para menores de 21 años y personas con condenas por delitos graves, así como en escuelas, universidades, juzgados, cárceles, recintos electorales, aeropuertos y establecimientos donde se sirven bebidas alcohólicas para consumo en el local. Otras grandes cadenas con presencia en Florida, como Walmart y Costco, no replicaron la política inicial de Publix.

Aunque Florida ya permite el porte oculto sin permiso desde 2023 y, desde el pasado septiembre, también el porte abierto, los propietarios de negocios privados conservan la facultad legal de prohibir el ingreso con armas a sus instalaciones.

Reacciones y otros datos

Vecinos y compradores habituales de los supermercados Publix en el sur y centro de Florida recibieron con beneplácito la nueva política, y aseguraron que se sienten más seguros en un entorno familiar libre de armas a la vista.

Publix, fundada en 1930 y propiedad de sus empleados, opera más de 1.300 tiendas en el sureste de Estados Unidos y es la mayor cadena de supermercados de Florida.

La empresa no ha precisado si la decisión responde a presión interna, a la reacción del público o a consideraciones de seguridad operativa, y mantiene en su sitio web la frase exacta que ahora circula impresa en sus locales.