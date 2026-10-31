5 cócteles inspirados en México para celebrar el Día de Muertos

En este cóctel, su carácter ahumado se combina con la frescura de la mandarina y las notas aromáticas del romero.

La clásica margarita mexicana toma un giro con esta creación que combina el carácter de un buen tequila, la acidez del tamarindo y un toque picante.

Más allá de las catrinas, los altares y las flores de cempasúchil, celebrar el Día de Muertos también es sorprender con una interesante selección de cócteles que transporten a tus invitados a México sin tener que tomar un avión.

Y es que el Día de Muertos ha trascendido fronteras, convirtiéndose en una celebración que reúne cultura, gastronomía y tradiciones en ciudades de todo el mundo.

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Para quienes prefieren celebrar desde casa, seleccionamos cinco bebidas fáciles de preparar que combinan tradición y creatividad, ideales para brindar con amigos y familiares en esta fecha tan especial.

Margarita de tamarindo y chile

La clásica margarita mexicana toma un giro con esta creación que combina el carácter de un buen tequila, la acidez del tamarindo y un toque picante súper interesante.

Ingredientes (1 porción):

2 oz de tequila blanco

1½ oz de concentrado de tamarindo

1 oz de jugo de limón fresco

½ oz de licor de naranja

½ oz de jarabe de agave, opcional

Tajín o chile en polvo para escarchar

Hielo

Preparación:

Humedece el borde de un vaso con limón y pásalo por Tajín. En una coctelera, agrega el tequila, el concentrado de tamarindo, el jugo de limón, el licor de naranja y, si deseas un sabor más dulce, el jarabe de agave. Incorpora hielo y agita durante unos 15 segundos. Sirve en el vaso preparado con hielo fresco y decora con una rodaja de limón.

El Hechizo de Caldas: un cóctel cremoso con notas tropicales

Si prefieres un sabor tropical y místico, combina naranja, coco y vainilla para lograr el famoso Hechizo de Caldas. Una receta que se prepara con el ron colombiano “Ron Viejo de Caldas Añejo 5 años Juan de la Cruz" o con el ron de su preferencia.

Ingredientes:

2 oz de ron

2 oz de jugo de naranja

1 oz de crema de coco

½ oz de jarabe de vainilla

Hielo

Nuez moscada molida para decorar

Preparación:

Coloca el ron, el jugo de naranja, la crema de coco y el jarabe de vainilla en una coctelera con hielo. Agita vigorosamente hasta integrar todos los ingredientes y enfriar la mezcla. Cuela en un vaso y finaliza con un toque de nuez moscada molida.

Mezcal de mandarina y romero

Uno de los favoritos de todos es el mezcal, y con este trago lo amarán aún más. En este cóctel, su carácter ahumado se combina con la frescura de la mandarina y las notas aromáticas del romero, lo que lo convierte en una bebida sofisticada y perfecta para esta temporada.

Ingredientes (1 porción):

2 oz de mezcal espadín

2 oz de jugo natural de mandarina

½ oz de jugo de limón

½ oz de jarabe de miel

1 ramita de romero

Hielo

Cáscara de mandarina para decorar

Preparación:

En una coctelera, combina el mezcal, el jugo de mandarina, el limón y el jarabe de miel. Agrega hielo y agita vigorosamente. Cuela sobre un vaso corto con hielo fresco. Decora con una ramita de romero y una cáscara de mandarina, que aportarán un aroma especial al servir.

Maracuyá y canela

Si eres colombiano o te gusta esta cultura, puedes preparar este cóctel que fusiona la intensidad del maracuyá con las notas cálidas de la canela. Esta es una propuesta diferente para celebrar el Día de Muertos incorporando sabores latinos para celebrar nuestra unión y tradición.

Ingredientes (1 porción):

2 oz de Ron Viejo de Caldas Añejo 5 Años

1½ oz de pulpa de maracuyá sin semillas

½ oz de jugo de limón fresco

½ oz de jarabe de canela

½ oz de licor de naranja

Hielo

Una rama de canela para decorar

Pulpa de maracuyá para decorar

Preparación:

En una coctelera, agrega el ron, la pulpa de maracuyá, el jugo de limón, el jarabe de canela y el licor de naranja. Incorpora el hielo y agita vigorosamente durante aproximadamente 15 segundos, hasta integrar todos los ingredientes.

Cuela la mezcla sobre un vaso corto con hielo fresco y decora con una rama de canela y un poco de pulpa de maracuyá.

Cóctel de guayaba y tequila

El aroma de la guayaba es incomparable y, en este trago, se convierte en el protagonista. Esta preparación combina su dulzura tropical con las notas cítricas de limón y la fuerza del tequila. El color y el sabor hacen de este cóctel uno ideal para la celebración del Día de Muertos.

Ingredientes (1 porción):

2 oz de tequila blanco

2 oz de néctar de guayaba

¾ oz de jugo de limón fresco

½ oz de licor de naranja

½ oz de jarabe de agave (opcional)

Hielo

Rodajas de guayaba o limón para decorar

Preparación:

En una coctelera, combina el tequila, el néctar de guayaba, el jugo de limón y el licor de naranja. Si prefieres un sabor más dulce, incorpora el jarabe de agave. Agrega hielo y agita vigorosamente durante unos 15 segundos, hasta que la mezcla se enfríe.

Sirve en un vaso corto con hielo fresco y decora con una rodaja de guayaba o de limón. Para darle un toque especial inspirado en el Día de Muertos, puedes añadir una pequeña flor de cempasúchil de uso culinario, cultivada para consumo y libre de pesticidas.