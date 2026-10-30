En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.

Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique, se dijo este viernes profundamente consternada después de que medios británicos informaran de una investigación contra su padre por presunta posesión de imágenes de abusos sexuales a menores.

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En el texto, tras la información aparecida el viernes, Meghan Markle —que había cortado todo contacto con su padre desde su boda con Enrique en 2018— precisa que hace seis años tuvo conocimiento de una carta enviada a la policía británica que contenía acusaciones contra su padre y que su distanciamiento estuvo motivado por la necesidad de proteger a sus dos hijos.

Enrique, de 42 años e hijo menor de Carlos III, y Meghan, de 45, regresaron al Reino Unido en agosto pasado, tras seis años en Estados Unidos, país de la duquesa de Sussex, después de renunciar a sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020.

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Drake celebra 40 años en fiesta de lujo junto a los Backstreet Boys

El rapero canadiense Drake celebró la llegada de sus 40 años con una exclusiva y ostentosa fiesta privada que reunió a cerca de 400 invitados en el club Casa Cipriani, ubicado en Manhattan.

El intérprete de Best I Ever Had adelantó sus festejos de cumpleaños con una velada caracterizada por la ambientación de lujo, la presencia de destacadas figuras del espectáculo y presentaciones musicales sorpresa.

Entre las celebridades asistentes al evento figuraron personalidades como Travis Scott, Jack Harlow, Landon Barker, Alix Earle y Ashtin Earle, en una noche que incluyó además una aparición sobre el escenario junto a la agrupación Backstreet Boys.

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Hallan muerto en Mónaco a primo segundo del príncipe Alberto II

Antoine de Massy, primo segundo del príncipe Alberto II de Mónaco, fue hallado muerto el domingo en un jardín del principado, informó hoy el diario local Monaco-Matin, al dar cuenta también de la detención este lunes de una persona en el marco de las primeras pesquisas.

El cuerpo de De Massy, de 29 años, fue encontrado en una zona ajardinada adjunta al bulevar de Larvotto, detrás de la Villa Sauber, uno de los edificios culturales más conocidos de Mónaco, precisó el rotativo.

La investigación policial se inició después de que un familiar, preocupado por la ausencia del joven en un almuerzo familiar el domingo, acudiera a la Seguridad Pública de Mónaco. Por el momento no se ha precisado si la persona detenida está relacionada directamente con la muerte o si se trata de un testigo.

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Jay-Z confirmado como espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en Los Ángeles

El rapero estadounidense Jay-Z protagonizará el espectáculo del descanso del Super Bowl LXI, que se disputará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, anunció este lunes la NFL en un comunicado.

El artista sucederá al puertorriqueño Bad Bunny, cuyo espectáculo en la edición anterior obtuvo siete premios Emmy y se convirtió en el más galardonado de la historia del descanso del Super Bowl.

El anuncio llega en el año del trigésimo aniversario de su álbum de debut, celebrado con tres conciertos con entradas agotadas en el Yankee Stadium y actuaciones en Londres, París y Los Ángeles.

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Taylor Swift inducida al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville

En un hito histórico para su carrera profesional, Taylor Swift ha sido inducida al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville (Nashville Songwriters Hall of Fame) dentro de la clase de 2026, reconociendo su trayectoria y destacada contribución en la categoría de compositor/artista contemporáneo.

La cantante y compositora fue elegida para formar parte de este prestigioso grupo junto a reconocidas figuras de la música como Lyle Lovett, Shawn Camp, Lee Thomas Miller, Bruce Channel y J.D. Souther.

A sus 36 años, Swift es la artista más joven en recibir tal distinción. Nacida en Pennsylvania, la cantante se mudó a los 14 años a Nashville, Tennessee, donde despegó su carrera musical.

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