sábado 31  de  octubre 2026
MÚSICA

Natalia Lafourcade, Santana, Daddy Yankee, Dangond, Emilia y Yorghaki, entre los estrenos latinos

La jornada de estrenos musicales de la semana destaca por diversas apuestas colaborativas

El nuevo tema de Santana con Lafourcade mezcla el son jarocho veracruzano con el rock de la guitarra de Santana.

El nuevo tema de Santana con Lafourcade mezcla el son jarocho veracruzano con el rock de la guitarra de Santana.

Captura de pantalla/Instagram/@sonymusiclatin
Por Sofía Calvo

MIAMI.- El disco de amor de Daddy Yankee, la canción de Carlos Santana con Natalia Lafourcade y el sencillo de Yorghaki encabezan una semana de novedades de música latina, en la que también publicaron Emilia, J Álvarez, Ian Cordova, Silvestre Dangond y la pareja formada por La Joaqui y Tiago PZK.

Santana lleva su guitarra al son jarocho

El guitarrista mexicano-estadounidense Carlos Santana y la cantante mexicana Natalia Lafourcade publicaron 'Hermano', un llamamiento a la paz y a la reconciliación que recuerda que las personas tienen más cosas en común. Lafourcade la compuso con Edgar Barrera, que también la produjo. El tema mezcla el son jarocho veracruzano con el rock de la guitarra de Santana.

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Daddy Yankee escribe cartas de amor

El puertorriqueño Daddy Yankee publicó La postal, un álbum de 15 canciones que define como cartas de amor a la pareja, la familia y "uno mismo". El disco cuenta con colaboraciones de la rapera estadounidense Cardi B, sus compatriotas Myke Towers y De La Rose, el venezolano Danny Ocean, el argentino Bizarrap y el cantante indio Diljit Dosanjh. El lanzamiento llega antes del homenaje que recibirá el 11 de noviembre como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación y después de Lamento en baile (2025), un álbum de temática cristiana.

Yorghaki se rinde a las rubias

El venezolano Yorghaki publicó "Catira", una canción romántica y divertida dedicada a las rubias, a las que en su país se llama catiras. Con ella abre una etapa de canciones de amor después de su tema más escuchado en Spotify, "Capaz", de merengue y reguetón, con su compatriota Alleh, que les valió una candidatura al Latin Grammy de 2025 a la mejor fusión o interpretación urbana.

Emilia estrena etapa

La argentina Emilia publicó 'Bodypainting', con el que abre una nueva etapa tras su disco '.mp3' (2023). Es un tema de pop con R&B, texturas electrónicas y una línea de bajo hecha con la voz que recuerda a 'Pony' (1996), del cantante estadounidense Ginuwine. Ayudó en la producción Zecca, quien trabajó con Drake y Karol G.

La Joaqui y Tiago PZK cantan su romance

Los argentinos La Joaqui y Tiago PZK publicaron el miércoles "Obsesión", su primera canción juntos. Es un RKT, un ritmo argentino que mezcla reguetón y cumbia villera, producido por el colombiano Ovy On The Drums, conocido por su trabajo con Karol G. Los dos son pareja, y la letra habla de dos personas a las que no les importa lo que piensen los demás.

Ian Cordova sigue la historia

El mexicano Ian Cordova publicó "El pariente 2", la continuación de 'El pariente' (2024). Es un trap tumbado, una mezcla con regional mexicano, que cuenta qué pasó con el protagonista de la primera parte: el joven que soñaba con el éxito y ahora lo vive. La primera parte suma más de 81 millones de reproducciones en Spotify.

Silvestre Dangond le canta a cada amor

El colombiano Silvestre Dangond publicó "Hay amores", una fusión de vallenato y otros ritmos tropicales en la que repasa el amor por etapas: el primer enamoramiento de la infancia, el torbellino de la adolescencia y la calma de la pareja adulta.

J Álvarez mira a Argentina

El puertorriqueño J Álvarez publicó "Maldito amor", un reguetón romántico con aire de cumbia que dedica a su público argentino. La canción habla del despecho y de dar por cerrada una relación. Su canción con más reproducciones en Spotify, 'La pregunta', supera los 485 millones.

FUENTE: Con información de Agencia EFE

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