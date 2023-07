Academia de la Grabación afina protocolos para la IA

"Una obra que no contiene autoría humana no es elegible en ninguna categoría", señalan las reglas.

Pero medida que la industria de la música sigue aceptando la nueva tecnología de IA, también la asimilan los Grammy, dice el director general y presidente de la Academia de la Grabación, Harvey Mason jr.

"Este es el encabezado sencillo: La IA, o la música que contiene elementos creados por la IA, es absolutamente elegible para participar y ser considerada para la nominación al Grammy. Punto", dijo Mason a The Associated Press. "Pero lo que va a pasar es que no le vamos a dar un Grammy o una nominación al Grammy a la porción de IA".

Si un programa de modelado de voz o IA interpreta la voz principal de una canción, la pista sería elegible en una categoría de composición de canciones, por ejemplo, pero no en una categoría de interpretación, porque: "lo que se está interpretando no es creación humana", explica. "Por el contrario, si una canción fue cantada por un ser humano real en el estudio, e hizo toda la interpretación, pero la AI escribió la letra o la pista, la canción no sería elegible en una categoría de composición".

"Mientras el ser humano contribuya en una cantidad más que mínima, lo que para nosotros significa una manera significativa, son y siempre serán considerados para una nominación o una victoria", continuó. "No queremos que la tecnología reemplace la creatividad humana. Queremos asegurarnos de que la tecnología mejore, embellezca o agregue a la creatividad humana. Es por eso que tomamos esta posición particular en este ciclo de premios".

La Academia de Grabación ha considerado durante mucho tiempo establecer reglas relacionadas con la IA ante la popularidad de nuevas canciones creadas con esta tecnología como Emin-AI-em de David Guetta, las composiciones de IA del usuario de TikTok @ghostwriter977, el software de IA de modelado de voz de Grimes.

Para establecer sus pautas de IA, la Academia de la Grabación realizó una investigación exhaustiva, incluida la celebración de cumbres tecnológicas.

"Me he reunido con la oficina de derechos de autor. Hemos hablado sobre el futuro y cómo se ve a nivel federal y legislativo", dijo Mason, y agregó que las conversaciones sobre IA llegaron a un punto crítico en los últimos meses.

Los nuevos protocolos de inteligencia artificial de los Grammy se anunciaron tres días después de que Paul McCartney compartiera que la última grabación de los Beatles se había creado utilizando inteligencia artificial para extraer la voz de John Lennon de un demo antiguo. Sin conocer el alcance de la tecnología, Mason no pudo confirmar ni negar si podría ser elegible para una nominación al Grammy.

"Veremos lo que resulta ser", dijo. "Pero me imagino, por las primeras descripciones que escuché, que habría componentes de la creación que serían absolutamente elegibles".

Entonces, ¿pueden los espectadores de los Grammy esperar ver obras creadas al menos parcialmente con IA nominadas para un premio tan pronto como el próximo año?

Es imposible predecir lo que será enviado. Pero como afirma Mason: "la gente está usando la tecnología. Me imagino que va a estar involucrada en muchos discos, muchas canciones este año, así que veremos si algunas de ellas son nominadas o no, pero estoy seguro de que habrá algunas que se presentarán".

Los Premios Grammy 2024 regresarán la Arena Crypto.com de Los Angeles el domingo 4 de febrero, serán transmitidos en vivo por CBS y Paramount+ en Estados Unidos.

FUENTE: AP