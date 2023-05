Actriz de "La sirenita" responde a los ataques racistas

"Es muy bonito poder ver las reacciones de los niños y niñas, de los bebés, diciendo: 'Wow, se parece a mí. Tenemos la misma piel, el mismo pelo...'. El vernos representados es algo que causa mucho impacto en nosotros cuando somos niños", explicó la intérprete.

Con tan solo 23 años, Bailey se ha convertido ya en una referencia para millones de personas en todo el mundo. "Es realmente valioso, nos aporta a nuestro espíritu, nuestra confianza y nuestra autoestima. Así que me siento muy honrada de poder estar en esta posición", confirmó la joven, que también detalla que trató de ver el lado bueno de su elección para el papel frente a quienes le atacaban con odio.

"Me lo esperaba. Pero creo que me mantuve fuerte rodeándome de mis seres queridos y de las personas que me levantan y son buenas conmigo. Y te enfocas en lo positivo. Veía esos videos preciosos de niños y niñas pequeñas", acotó la actriz al respecto de un movimiento viral en el que miles de jóvenes afrodescendientes eran grabadas por sus padres mientras veían emocionadas al primer tráiler de la película. "Eso es lo que te recuerda que hay un propósito mayor y que la razón por la que estamos haciendo esto es más grande que todos nosotros", sentenció.

Para Jonah Hauer-King, que se pone en la piel del príncipe Eric, poder llevar a la pantalla La sirenita fue algo único. "Fue un privilegio poder asumir una historia que conocíamos y amamos tanto, volver a ella y reimaginarla", indicó el actor. "Se trataba de honrar y respetar, y luego también de llevársela de manera emocionante a una nueva generación", añadió. A su vez, ambos reconocen que sintieron una gran responsabilidad.

"Yo lo veo más como una reimaginación que como un remake porque es un género diferente. Es una película en imagen real, no una película animada. Las cosas que funcionan en la animación a veces aquí no funcionan. Y en una cinta de imagen real tienes la oportunidad de profundizar en la historia, expandirla, tal vez incluso encontrar una manera de hacerla más emocional", sugiere por su parte el oscarizado director Rob Marshall.

Hollywood en problemas

El director del filme, Rob Marshall, quiso abordar algunas de las problemáticas a las que se enfrenta la industria a día de hoy. La más evidente es la huelga de guionistas que sacude Hollywood desde hace semanas y que ha paralizado incontables producciones. "Obviamente, no hay nada sin guionistas. Necesitamos a los guionistas y confío en que esto termine de manera amistosa, que ambas partes encuentren puntos en común y avancen rápidamente porque saben que todos estamos sufriendo por ello", se lamentó, dejando clara su postura. "Es muy importante que los guionistas sean valorados como merecen, así que esperemos que así sea", declaró.

Por otro lado, Marshall también dio su opinión acerca de la Inteligencia Artificial y cómo puede afectar al mundo del cine y el arte. "Cuando se trata de algo creativo, no lo entiendo. Tengo que ser honesto. No lo entiendo. Hay ciertas cosas en las que obviamente es una herramienta útil. Pero en términos de creatividad, no lo veo. No creo que eso venga de las máquinas y de los ordenadores", reflexionó el director. "Lo que me encanta de toda creatividad es el toque humano. Aunque no sea perfecto, de hecho sobre todo porque no es perfecto. Eso es lo que lo hace tan maravilloso. Viene desde el punto de vista de una persona, de lo contrario simplemente está hueco", concluyó.

Además de Bailey y Hauer-King, el reparto de La sirenita cuenta con Javier Bardem como el rey Tritón, Melissa McCarthy como Úrsula, Daveed Diggs como Sebastián, Jacob Tremblay como Flounder, Awkwafina como Scuttle, entre otros. Asimismo, el compositor de la banda sonora original, Alan Menken, también vuelve a encargarse del apartado musical. La película se estrena en cines el 26 de mayo de 2023.

FUENTE: Europa Press