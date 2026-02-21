Artefactus abre temporada teatral en Miami con obra de Legna Rodríguez Iglesias

Obra Si esto es una tragedia yo soy una bicicleta

MIAMI. - Artefactus Cultural Project abre su temporada teatral con Si esto es una tragedia yo soy una bicicleta, obra de la escritora Legna Rodríguez Iglesias, ganadora del Premio Casa de las Américas de Teatro en 2016. La pieza, dirigida por Alberto Menéndez, se presentará los días 21, 22 y 28 de febrero y el 1 de marzo de 2025 en el Centro Cultural Artefactus .

La obra explora el encuentro entre dos mujeres en una consulta médica y el vínculo que construyen a partir de una enfermedad incurable. Más allá del drama implícito en la historia, la puesta en escena apuesta por lo simbólico y lo sensorial, invitando al espectador a cuestionar las estructuras tradicionales del relato teatral. "

"¿Por qué no empezar a vivir en vez de morir cuando nos diagnostican una enfermedad incurable?", reflexiona el director y adaptador Alberto Menéndez, quien asume el reto de llevar al escenario un texto que desafía lo convencional y se sumerge en la complejidad de lo no dicho.

En su enfoque de la dirección, Menéndez busca dinamitar las capas de significado de la obra para llegar a lo invisible, lo intangible.

"En lugar del desarrollo de una historia para desentrañar personajes a través de peripecias y acontecimientos o de hacer un estudio sociológico, me gusta acceder al mundo del teatro mismo, ese que permite la especulación y además de posibilitar lo mágico deja compartir con los espectadores puntos de vista o visiones ‘trastocadas’ de la realidad, visiones transformadoras de la vida cotidiana", afirma.

Su visión se materializa en un montaje que rompe con las líneas narrativas tradicionales y convierte la escena en un espacio de exploración.

Elenco

El elenco, integrado por Belkis Proenza, Tamara Melián y el propio Menéndez, construye un universo escénico donde lo poético y lo visceral se entrelazan.

La producción es una colaboración entre Artefactus Cultural Project y GCEE a Ras, dos entidades comprometidas con el teatro de investigación y la experimentación escénica.

Las funciones tendrán lugar en el Black Box de Artefactus, un espacio que se ha consolidado como plataforma para propuestas innovadoras dentro de la escena teatral hispana en Miami. Para más información y adquisición de entradas, visitar artefactus.us