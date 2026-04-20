lunes 20  de  abril 2026
POLÉMICA

Acusan al rapero D4vd del asesinato de una adolescente

El cuerpo de la víctima fue encontrado descuartizado y en grave estado de descomposición dentro del Tesla del cantante el 8 de septiembre

En una rueda de prensa sobre el caso en su contra, celebrada en Los Ángeles el 20 de abril de 2026, se puede ver una fotografía del cantante D4vd. &nbsp;

En una rueda de prensa sobre el caso en su contra, celebrada en Los Ángeles el 20 de abril de 2026, se puede ver una fotografía del cantante D4vd.

 

AFP/ Frederick J. Brown

LOS ÁNGELES.- El rapero D4vd fue acusado el lunes del asesinato de una adolescente cuyo cuerpo en descomposición fue hallado el año pasado en el maletero de un vehículo registrado a nombre del artista en Los Ángeles.

El cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, debía comparecer ante el tribunal el lunes para enfrentar múltiples cargos por la muerte de Celeste Rivas Hernández, dijo a periodistas el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman.

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El cargo de asesinato va acompañado de circunstancias agravantes que incluyen "actos sexuales obscenos y lascivos con una persona menor de 14 años, así como la mutilación de un cadáver", indicó.

El cuerpo de la víctima fue encontrado descuartizado y en grave estado de descomposición dentro del Tesla del cantante el 8 de septiembre pasado, un día antes de que ella cumpliera 15 años.

Si es declarado culpable, Burke podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, señaló Hochman.

Investigación

Rivas Hernández fue reportada como desaparecida en 2024, cuando tenía 13 años, en el condado de Riverside, que colinda con Los Ángeles por el sureste.

Los investigadores del Departamento de Policía de Los Ángeles dijeron que el Tesla estuvo estacionado en una exclusiva zona de Hollywood Hills durante casi un mes antes de ser remolcado.

La policía descubrió el cadáver de la joven en un depósito luego de que trabajadores y vecinos se quejaran de un olor nauseabundo.

Tras la autopsia, la oficina del médico forense señaló que la adolescente parecía haber estado fallecida dentro del vehículo durante un período prolongado.

El caso ha suscitado mucho interés en Estados Unidos, en particular porque la obra de D4vd parecía hacerle eco.

El joven se hizo famoso en 2022 cuando su tema Romantic Homicide tuvo un éxito fulgurante en TikTok.

FUENTE: AFP

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