Empresa USA Rare Earth compra la brasileña Serra Verde

La empresa estadounidense USA Rare Earth, especializada en la minería de tierras raras, anunció el lunes en un comunicado la adquisición por unos 2.800 millones de dólares de la compañía brasileña Serra Verde.

Las tierras raras son 17 elementos químicos esenciales para la industria electrónica, los vehículos eléctricos, los generadores eólicos, la robótica y la inteligencia artificial (IA).

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Estos materiales son clave para la producción de imanes permanentes utilizados en vehículos eléctricos, turbinas eólicas, robots, drones, aires acondicionados de alta eficiencia, así como en otras aplicaciones tecnológicas en semiconductores, defensa y energía nuclear.

Se estima que Brasil tiene las segundas mayores reservas de tierras raras del mundo -la gran mayoría inexploradas-, por detrás de China, líder mundial también en el apartado de refino.

Esta compra se produce en plena carrera por parte de las grandes potencias mundiales por asegurarse el suministro de elementos, como litio, cobalto, níquel, grafito, neodimio, disprosio, praseodimio, europio y terbio.

La transacción debería completarse en el tercer trimestre, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias.

Las estratégicas tierras raras

El negocio incluye el pago de 300 millones de dólares en efectivo y 126,8 millones de acciones ordinarias de USAR de nueva emisión al precio del cierre del viernes pasado (19,95 dólares), lo que supone un valor total de 2.800 millones de dólares, según un comunicado enviado al mercado.

Tras la apertura de Wall Street, la acción de USA Rare Earth se disparaba un 14,33% en la Bolsa de Nueva York.

Presentada como una operación "estratégica", la adquisición apunta a crear un líder mundial en el sector.

La minería de tierras raras está ampliamente dominada por China, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, está decidido a garantizar la soberanía de Estados Unidos en este ámbito.

USA Rare Earth señaló que Serra Verde es el único operador fuera de Asia que produce a gran escala los cuatro elementos magnéticos que forman parte de la familia de las tierras raras, así como varios otros, como el itrio. Lo hace en su mina de Pela Ema, en el estado brasileño de Goiás (centro-oeste).

Serra Verde es propietario de la mina y la planta de procesamiento Pela Ema, en el estado de Goiás (centro), y produce un carbonato mixto de tierras raras, con una alta proporción de elementos valiosos como disprosio, terbio e itrio, siendo el único productor a gran escala fuera de Asia.

De acuerdo con USAR, está previsto que Serra Verde genere entre 550 y 650 millones de dólares en ebitda (resultado bruto de explotación) anualizado para finales de 2027.

Barbara Humpton, directora ejecutiva de USA Rare Earth, señaló en el comunicado que se trataba de una "etapa transformadora" para esta empresa estadounidense.

"La adquisición de Serra Verde representa un paso transformador para cumplir nuestra ambición de construir un campeón global y el socio de referencia en elementos de tierras raras, óxidos, metales e imanes", expresó Humpton.

Una nueva era para USA Rare Earth

Humpton subrayó que la mina Pela Ema "es un activo único en su tipo y el único productor fuera de Asia capaz de suministrar los cuatro elementos magnéticos de tierras raras a escala" y servirá como piedra angular de la seguridad global del suministro de tierras raras".

Thras Moraitis, director ejecutivo de Serra Verde, aseguró que la operación creará mayor valor para todas las partes interesadas, incluidos "accionistas, clientes, empleados, comunidades locales y Gobiernos de Brasil, Estados Unidos y aliados".

La operación en la mina cuenta con todos los permisos necesarios y comenzó su producción en 2024, tras más de 1.100 millones de dólares en inversión de capital.

Serra Verde también logró un paquete de financiación de 565 millones de dólares de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), institución vinculada al Gobierno de EE.UU. que apoya proyectos estratégicos fuera del país.

Un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos en Brasil había indicado el 18 de marzo, bajo condición de anonimato, que Washington deseaba multiplicar las asociaciones en Brasil para diversificar su suministro de tierras raras, en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países.

Ese mismo día se firmó en Sao Paulo un acuerdo de principio con el estado de Goiás, rico en tierras raras.

Según el diplomático estadounidense, Estados Unidos ya había invertido 600 millones de dólares en dos proyectos en Goiás y uno en el estado de Piauí (noreste).

FUENTE: Con información de AFP.