Gobierno de España critica decisión de Machado de no reunirse con Pedro Sánchez

El presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) recibe este lunes a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado (c-d) en el Senado en Madrid.

MADRID. - El ministro español de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, acusó este lunes a la líder opositora venezolana María Corina Machado de "falta de respeto" a las instituciones españolas durante su visita a Madrid, donde se reunió con una larga lista de líderes de la oposición española, pero no con el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez.

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La visita de María Corina Machado a Madrid ha generado un sin fin de reacciones. La presencia de miles de venezolanos y seguidores en la icónica Puerta del Sol no ha dejado indiferente a las figuras públicas de la política de España. Ella, con un tono moderado y respetuoso aseguró que no era el momento para reunise con el jefe de gobierno español Pedro Sánchez, haciendo alusión al encuentro de gobiernos progresistas ( de izquierda) que ocurrió en Barcelona. El encuentro al que llamaron “En defensa de la democracia” contó con la presencia de aliados históricos del régimen de Venezuela como Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Gustavo Petro, presidente de Colombia; además de Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Gabriel Boric, expresidente de Chile. El mismo fue liderado por Pedro Sánchez.

El canciller español aseguró este lunes que "no se puede venir a pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas", subrayó en declaraciones a Radio Nacional de España.

Consideró "un error" que Machado quiera presentarse en Madrid como "líder de una facción ideológica", más aún "cuando se trata de la facción de la extrema derecha".

El ministro se refirió así a la decisión de Machado de no reunirse con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Según Albares, es "extremadamente chocante" que la dirigente opositora venezolana solicitara en su momento ayuda al Gobierno español y ahora haga "todas esas críticas gratuitas simplemente para agradar a una parte del espectro político español".

Albares recordó, en este sentido, que Machado llegó a solicitar asilo en la embajada española de Caracas, lo que finalmente no se produjo.

Incidió a continuación en el apoyo del Ejecutivo a la oposición venezolana, mencionando la concesión de la nacionalidad recientemente a Leopoldo López o el hecho de que Edmundo González "esté libre en Madrid y no detenido en Caracas, gracias al Gobierno" español. Ambos viven exiliados en España.

Fue igualmente crítico con que el sábado pasado, en un acto de Machado en el centro de Madrid con la diáspora venezolana, se escucharan gritos de "¡Fuera la mona!", en alusión a la interina de Venezuela, la chavista y aliada de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. El ministro afirmó que el racismo no tiene cabida: "Eso no se puede aceptar".

Cabe recordar que los gritos nunca fueron promovidos ni estimulados por María Corina Machado, quien cuando tomó la palabra ante miles de personas congregadas en el lugar, en ningún momento se unió al grito de los presentes.

También censuró el posicionamiento del Partido Popular (conservador) y Vox (extrema derecha) respecto a Venezuela, al señalar que estos dos partidos ya tienen escogido cuál es su candidato en el país caribeño, mientras que el Gobierno de España no lo tiene porque su prioridad es que triunfe la democracia y que sea el pueblo venezolano quien decida su futuro.

Según la agenda pública, Machado se reunió estos días en Madrid solo con dirigentes políticos conservadores y con el líder de Vox, Santiago Abascal, que forman la oposición al gobierno de Sánchez.

Machado lamenta las "declaraciones y agresiones" en su contra

En respuesta a Albares, la opositora venezolana dijo este lunes a la prensa que esos comentarios de Albares sobre la extrema derecha y ella explican por qué no ha querido reunirse con Sánchez.

"Las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no", señaló al llegar al Senado español y ser preguntada por los medios sobre sus motivos para no reunirse con el gobernante español.

Machado se sorprendió por la acusación de Albares de falta de respeto por las instituciones, al alegar que este lunes ella había ido "precisamente al Senado, que es la casa del pueblo español" (una de las dos cámaras legislativas), donde fue recibida por su presidente, el conservador Pedro Rollán.

"Vengo de un encuentro con muchísima gente en el cual estaba nada más y nada menos que el expresidente (socialista del Gobierno español) Felipe González. Ustedes dirán dónde lo ubican en la escala ideológica en este país", respondió Machado, en alusión a su participación este lunes en un desayuno informativo.

"Me he reunido con personas, no solamente con distintas posiciones ideológicas, con distintas trayectorias, distintas generaciones, pero tienen algo en común: quieren el bien para mi país y lo que estoy es profundamente agradecida por ello", añadió. "Todos queremos lo mismo. Elecciones limpias y libres", incidió.

Y advirtió: "Hay experiencias de pérdidas de libertades en Venezuela que también son una alerta para otros países que hoy las tienen, porque al final el precio de la libertad y la democracia es su defensa, su vigilancia permanente".

Preguntada sobre el apoyo de Estados Unidos a Delcy Rodríguez, Machado respondió que "está llevando adelante una tarea de desmontaje de una estructura represiva y una estructura de corrupción".

Pero matizó: "Falta ahora, sí, avanzar en la nueva Venezuela democrática" con unas elecciones "limpias y libres".