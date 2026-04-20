Aseguran que Christian Nodal y Ángela Aguilar atraviesan crisis de pareja

El cantautor mexicano Christian Nodal y la cantante mexico-estadounidense Ángela Aguilar asistien a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

MIAMI.- El entorno de los intérpretes Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentra bajo el escrutinio público tras los informes que sugieren un distanciamiento significativo entre la pareja, una situación que cobró relevancia inicial a partir de las declaraciones del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Infante vinculó la tensión con el reciente lanzamiento de un video musical de Nodal en el cual participa una modelo con un notable parecido físico a Cazzu, madre de la hija del cantante.

Conflictos

La controversia escaló tras las declaraciones de la protagonista del video musical, quien denunció públicamente la falta de remuneración por sus servicios y aclaró las circunstancias de su contratación.

Este hecho habría provocado una fractura interna entre el cantante y su padre Jaime González, titular de la empresa JG Music debido a que la compañía fue la encargada de autorizar la difusión del material audiovisual en cuestión.

A pesar de que las versiones iniciales apuntaban al abandono del hogar por parte de Nodal, la revista People en Español confirmó a través de una fuente cercana que la pareja atraviesa una crisis, pero precisó que fue Ángela Aguilar quien se retiró de la residencia compartida.

No obstante, la misma fuente descartó la posibilidad de un divorcio inmediato al asegurar que la cantante tiene la intención de preservar el vínculo matrimonial pese a los conflictos actuales.