lunes 20  de  abril 2026
Conflicto

Trump considera "altamente improbable" una prórroga del alto el fuego con Irán próxima a expirar

"No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo", explicó Trump. El alto el fuego termina el jueves

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One antes de llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 17 de abril de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One antes de llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 17 de abril de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó este lunes que considera "altamente improbable" que haya una prórroga del alto el fuego de dos semanas que expira en la tarde del miércoles si no se alcanza un acuerdo.

"No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo", explicó Trump en una entrevista con Bloomberg en la que confirmó que su vicepresidente, JD Vance, partirá este mismo lunes hacia Islamabad con la intención de mantener contactos este martes con la delegación iraní, a pesar de que Teherán no ha confirmado estas negociaciones.

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"Es altamente improbable que lo prolongue", respondió al ser preguntado por la tregua anunciada el 7 de abril. De hecho, subrayó que la tregua termina "el miércoles por la tarde". "Miércoles por la tarde, hora de Washington", apuntó.

El mandatario estadounidense se refirió también al bloqueo impuesto a los puertos iraníes. "No voy a abrir. Quieren que lo abra. Los iraníes están deseosos de que se abra. No lo voy a abrir hasta que se firme un acuerdo", ha argüido.

En cuanto a la posibilidad de que no haya acuerdo y de si reanudará los ataques entonces, ha respondido que "si no hay acuerdo, evidentemente me esperaría" que se retomaran los ataques.

Vance viaja a Islamabad

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, emprendió un viaje en dirección a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones sobre la guerra con Irán, informó Trump. Teherán ha dicho que no planea participar.

"Se supone que debemos tener las conversaciones", declaró el mandatario republicano en una entrevista con el New York Post, en la que agregó: "supongo que a estas alturas nadie está jugando".

Vance, quien lideró la delegación estadounidense en la primera ronda del pasado 11 de abril, que concluyó sin acuerdo para poner fin a la guerra, está acompañado del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y de Jared Kushner, yerno de Trump.

"Ya van para allá", dijo Trump. Estarán allí esta noche, hora de Islamabad", añadió.

Trump declaró que la exigencia innegociable de Estados Unidos es que Irán abandone cualquier programa para obtener armas nucleares.

También dijo que está abierto a reunirse directamente con los líderes de Irán si las conversaciones avanzan satisfactoriamente.

"No tengo ningún problema en reunirme con ellos", dijo. "Si quieren reunirse y tenemos gente muy capaz, no tengo ningún problema en reunirme con ellos".

Fin del alto el fuego

El miércoles expira el alto el fuego temporal que acordaron Estados Unidos e Irán a principios de abril.

La primera ronda de negociaciones de paz, que fue la reunión de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979, concluyó sin un acuerdo para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero ni para la libre circulación del estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo.

Tras el fracaso de esas negociaciones, Trump ordenó un bloqueo naval para los buques iraníes.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE

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