lunes 20  de  abril 2026
CINE

Martin Scorsese estrena documental que incluye última entrevista al Papa Francisco

Scholas Occurrentes, un movimiento educativo católico global fundado por el Papa Francisco, ha publicado las primeras imágenes de la película

Fotografía del Papa Francisco en 2018.&nbsp;

Fotografía del Papa Francisco en 2018. 

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La nueva película de Martin Scorsese, titulada Aldeas, el último sueño del Papa Francisco, se estrenará con una proyección privada en el Vaticano el martes, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte del pontífice. Según la sinopsis, Aldeas presenta el último testimonio inédito del Papa Francisco, grabado poco antes de su fallecimiento.

Scholas Occurrentes, un movimiento educativo católico global fundado por el difunto papa, ha publicado las primeras imágenes de la película, que Scorsese y su equipo filmaron en Italia, Indonesia, Gambia y la Ciudad del Vaticano.

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“En esencia, se trata de una película en la que comunidades enteras se unen para crear y compartir sus propias historias, incluyendo el regreso de Martin Scorsese al pueblo de su abuelo en Sicilia, donde trabaja con jóvenes locales para que realicen su propia película”, reza la sinopsis.

Estreno

El 21 de abril, exactamente un año después del fallecimiento del Papa Francisco, se proyectará Aldeas a pocos pasos de donde vivió y donde terminó su vida.

En una entrevista concedida a Variety el pasado mes de junio en el Festival de Cine de Taormina, Scorsese habló sobre el componente siciliano de este proyecto.

"En cierto modo, creo que para mí esa [conexión siciliana], combinada con las experiencias religiosas, ha despertado la curiosidad y la búsqueda de mi propia identidad. De quién soy", dijo.

La película y el proyecto en general están financiados de forma independiente por patrocinadores y donantes internacionales, lo que garantiza que todos los ingresos se reinviertan en el sostenimiento y la expansión de la iniciativa a nivel mundial.

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