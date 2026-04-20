El centavo tiene los días contados en Florida, solo falta la firma de DeSantis para sellar su retirada

MIAMI.- El proyecto de ley SB 1074, que autoriza a los comercios de Florida a redondear los pagos en efectivo al múltiplo de cinco centavos más cercano —es decir, al níquel—, se encuentra en el escritorio del gobernador Ron DeSantis a la espera de su firma, tras ser aprobado con respaldo bipartidista por el Congreso estatal.

La medida, impulsada ante la decisión del gobierno federal de cesar la producción del centavo en noviembre, entrará en vigor en el mismo momento en que el gobernador la sancione, según establece el texto legislativo, y convertiría a Florida en uno de los primeros estados del país en formalizar un sistema de redondeo sistemático en el comercio minorista.

Una decisión en manos del gobernador

El proyecto, titulado oficialmente “One-cent Piece”, fue remitido al despacho del gobernador tras la última sesión del periodo legislativo ordinario de 60 días. DeSantis dispone de un plazo constitucional para sancionar la norma, vetarla o permitir que se convierta en ley sin su rúbrica.

La cláusula final del articulado establece que la medida surtirá efecto en cuanto adquiera carácter de ley, sin periodo de adaptación previo.

La amplia votación a favor en ambas cámaras, con un solo voto en contra, anticipa un escenario en el que un eventual veto resultaría políticamente costoso. Hasta el momento, la oficina del gobernador no ha emitido señales públicas sobre su intención respecto a este proyecto, aunque DeSantis ha firmado en abril otros paquetes de leyes derivadas del mismo periodo legislativo.

De no mediar un veto, Florida se alineará con jurisdicciones como Canadá y Australia, que previamente retiraron sus monedas de menor denominación y adoptaron sistemas de redondeo equivalentes.

“Este proyecto prepara la economía de Florida para un tiempo sin centavos, que se aproxima con rapidez”, declaró el senador Don Gaetz, republicano por Niceville y patrocinador de la iniciativa en la Cámara Alta.

Cómo funcionará el redondeo al níquel

El texto define con precisión la metodología que deberán aplicar los comerciantes. De acuerdo con el análisis oficial del Senado estatal, cuando el total de una transacción termine en uno o dos centavos se redondeará hacia abajo hasta el cero. Si finaliza en tres o cuatro centavos, el ajuste será hacia arriba hasta los cinco.

Las operaciones que concluyan en seis o siete bajarán a cinco, mientras que aquellas cuyo último dígito sea ocho o nueve subirán a diez. Los montos que ya terminen en cero o cinco centavos no sufrirán modificación.

El mecanismo solo aplicará a transacciones en efectivo realizadas en persona. En las operaciones de pago mixto, en las que el cliente abone una parte con tarjeta y otra con billetes y monedas, el redondeo recaerá exclusivamente sobre la porción pagada en efectivo.

Las compras electrónicas, con tarjeta de débito o crédito, giros postales o cualquier otro medio no físico quedan excluidas y continuarán cobrándose al centavo exacto.

Sin impacto en la recaudación fiscal

Uno de los puntos centrales del proyecto es que el redondeo no alterará el precio de venta, el impuesto estatal a las ventas, ni los recargos, tasas o cargos asociados a la operación.

Según el análisis del comité de Comercio y Turismo del Senado, el impuesto deberá calcularse primero sobre el precio marcado, conforme a la sección 212.12 de los estatutos de Florida, y solo después se aplicará el redondeo sobre el total final en efectivo.

De tal manera, el estado mantiene una tasa general del 6% de impuesto a las ventas, con excepciones específicas para ciertos bienes y servicios.

Preocupaciones sobre el efectivo

Diversos especialistas han advertido que el cambio podría afectar de manera más sensible a los consumidores que dependen del efectivo para sus compras cotidianas, un grupo que, según estudios económicos, incluye a hogares de bajos ingresos, personas mayores y residentes sin acceso pleno a servicios bancarios.

Otros analistas, en cambio, sostienen que las diferencias tienden a equilibrarse con el paso del tiempo, tal como ocurrió en otros países que retiraron sus monedas de menor denominación.

Florida no es pionera en el ámbito global. Canadá retiró su moneda de un centavo en 2013 y Australia hizo lo propio con las de uno y dos centavos en 1992. Ambas naciones implementaron esquemas de redondeo similares sin efectos negativos significativos en sus economías ni un impacto inflacionario perceptible.