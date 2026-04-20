lunes 20  de  abril 2026
POLÉMICA

Carlos Baute emite comunicado tras polémicos comentarios sobre Delcy Rodríguez

Los comentarios se dieron en un acto en Madrid el que Baute salió a cantar antes de que María Corina Machado subiese al escenario

El cantautor venezolano Carlos Baute

El cantautor venezolano Carlos Baute

Luis Leo

MADRID.- El cantante venezolano Carlos Baute publicó este lunes un mensaje en el que señaló que "no estuvo bien" llamar "mona" a la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una manifestación de la oposición en Madrid el sábado, y aseguró que no es racista.

"Este sábado me dejé llevar por la emoción de un momento muy fuerte... y también sé reconocer cuando algo no estuvo bien", escribió en la red social X.

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"Toda la vida le he cantado al amor, a la vida y a la unión. No soy racista (...) Reitero mis disculpas por las formas, pero no por mis valores ni por lo que represento y mucho menos por lo que pienso", añadió en el mensaje.

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En la manifestación del sábado, Baute salió a cantar antes de que la líder de la oposición, María Corina Machado, subiese al escenario de la plaza madrileña de la Puerta del Sol ante miles de venezolanos.

En esos momentos, se escucharon gritos de "¡fuera la mona!", a los que se unió Baute, y que fueron condenados y tildados de racistas por la embajada de Venezuela en Madrid y por políticos españoles.

"Llamar 'mona' a una mujer constituye un acto de deshumanización (...) Una forma de violencia política basada en misoginia y racismo", denunció la embajada del régimen venezolano en un comunicado.

"Me dejé llevar por la emoción de ese cántico sin medirlo", agregó Baute en el video que acompaña al mensaje en X.

FUENTE: AFP

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