Acusan a historietista de incitar pornografía infantil

El gusto del cloro recibió el premio Revelación en Angulema en 2009. Una hermana (2017), sobre el despertar sexual de un chico de 13 años con una joven de 17, fue adaptada al cine con Falcon Lake.

Otras obras son más crudas, como La Décharge mentale y Petit Paul (2018), que muestran abiertamente relaciones sexuales entre menores y adultos.

"Por muy obscena y provocadora que pueda ser considerada, esta obra de ficción no tiene en absoluto la intención de desdramatizar, favorecer o legitimar el abuso de menores, de ningúna manera", explicó en 2018 su editorial, Glénat.

Angulema preveía a finales de enero inaugurar una exposición sobre Vivès, que ahora podría ser cancelada.

"Me importa poco que este tipo tenga derecho a hacer sus cómics asquerosos (no estoy a favor de prohibirlos). Pero cabe preguntarse si el principal festival de cómics está obligado a darle cabida", estimó la militante feminista francesa Caroline de Haas en Twitter.

Embed Un auteur de BD érotise la pédocriminalité () dans un pays où des millions de personnes ont été ou en sont victimes.

La décision de @bdangouleme de le valoriser est un choix politique. Celui de banaliser les violences.

C'est triste (et bien crade). — Caroline De Haas (@carolinedehaas) December 11, 2022

Vivès ha mantenido virulentas discusiones vía redes sociales con algunas de sus detractoras, con insultos incluidos, lo que ha hecho crecer la tempestad.

"He recibido muchas amenazas de muerte a través de las redes", aseguró Vivès en entrevista con el diario Le Parisien el lunes.

"No me importa volver a repetirlo. No, no soy pedófilo, y no, no es mi fantasma", añadió.

FUENTE: AFP