Clausura de JJOO de Invierno planea homenaje a la belleza italiana

Anze Lanisek, de Eslovenia, luego de competir en una fase de los Juegos Olímpicos de Invierno, el 10 de febrero de 2026.

MILÁN.- Para clausurar el domingo los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, los organizadores han previsto una ceremonia de homenaje a la belleza italiana en la antigua Arena de Verona. Las competiciones deportivas concluyen el domingo por la tarde con la esperadísima final de hockey masculino entre Estados Unidos y Canadá.

Las competiciones comenzaron el 4 de febrero con el curling, dos días antes de la ceremonia de inauguración.

Luego, por la noche, a partir de las 20:30 locales (19:30 GMT), el deporte dejará paso al arte y al espectáculo para poner el broche de oro a la quincena olímpica italiana, con la ceremonia de clausura en la que tendrán lugar el tradicional desfile de los atletas y la extinción del pebetero olímpico.

Mientras que la ceremonia de apertura se celebró simultáneamente en cuatro sedes para unificar unos Juegos dispersos, la clausura tendrá lugar en la bella Verona, conocida en todo el mundo por ser el escenario del drama de Romeo y Julieta.

Si el acto de inauguración sirvió para celebrar la armonía, la clausura pondrá el acento en la belleza a través de las artes y el deporte.

"Con 'Belleza en acción', todos los medios de expresión, danza, música, cine, arquitectura, se integran en una coreografía coral", explicó María Laura Iascone, directora de ceremonias de Milán-Cortina.

"La belleza no solo se mostrará, sino que se vivirá, se compartirá y se sentirá. Queremos que el público forme parte integrante de una historia que combine emoción y reflexión, cuerpo y alma", añadió.

Los organizadores ya han desvelado algunos nombres que figurarán en el programa, desde Roberto Bolle, uno de los bailarines clásicos más reconocidos del mundo, hasta el icono pop Achille Lauro, natural de Verona.

"Un éxito"

El anfiteatro romano de "la ciudad de los enamorados", que data del siglo I y es más antiguo que el Coliseo de Roma, será también el escenario de la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos el próximo 6 de marzo.

Como es tradición, la velada servirá también de nexo de unión con los próximos Juegos Olímpicos, que se disputarán dentro de cuatro años en los Alpes franceses.

La edición de 2030 seguirá en gran medida el modelo de los Juegos de 2026, con competiciones organizadas en sedes muy dispersas, desde el lago Lemán hasta el Mediterráneo, entre la Alta Saboya y Niza.

Los Juegos de Milán-Cortina, los más extendidos geográficamente de la historia, han sido "un éxito", subrayó la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, validando este nuevo modelo.

"Estos Juegos han sido verdaderamente un éxito en la nueva manera de hacer las cosas, de forma sostenible", añadió.

"Se han superado todas las expectativas, y eso es lo que debemos recordar", insistió Coventry, que afrontó sus primeros Juegos como la patrona del movimiento olímpico.

Al final de la ceremonia, y para formalizar el traspaso entre ambas ediciones, la bandera olímpica será entregada oficialmente a responsables del proyecto de los Alpes franceses 2030.

Los próximos Juegos se presentarán con un espectáculo en el que la luz será protagonista, con una parte musical, otra en directo que mezclará artistas y deportistas y una película proyectada en las pantallas, todo ello destinado a ofrecer un anticipo de lo que deparará la edición de dentro de cuatro años.

FUENTE: AFP