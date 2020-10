Alejandro "Pututi" Arce celebra nominación al Latin Grammy

Y para eso no solo se encuentra trabajando duro en los éxitos de la agrupación integrada por Alexander Delgado y Randy Malcom, sino que también se ha unido a otros artistas del género urbano como El Chacal y El Chulo para lanzar su primer álbum titulado Epicentro.

“Gracias a Dios he tenido la posibilidad de trabajar con grandes estrellas de la música y eso me ha ido abriendo el espectro de sonoridades, ritmos y géneros. Y el propósito de este álbum es exponer a los mayores representantes del género urbano cubano, y entregar junto a ellos una propuesta que los saque un poco de lo que regularmente hacen. De hecho, no hay temas de cubatón en este disco, porque la idea es presentar un sonido más internacional. Queremos lanzar la producción en marzo y en noviembre vamos a presentar el primer sencillo”, anunció el joven de 28 años a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Los Pututi, una dinastía en Cuba

Oriundos de Santa Clara, la familia Pututi es conocida en el mundo de la música a nivel internacional. El apodo lo adquirieron de su padre, que tenía un grupo en Cuba llamado los Pupis, de ahí el mote Los Pututi.

“Somos cuatro hermanos varones, todos somos bateristas y percusionistas, y una hembra. Cuando mis hermanos se fueron a La Habana y comenzaron a trabajar en grandes orquestas, el apodo se empezó a hacer popular, y hoy se escucha mucho. Por ejemplo, mi hermano Ángel Arce, es un excelente compositor, trabaja con Marc Anthony y otras grandes estrellas, y cuando llegué a Miami me ayudó muchísimo”, dijo.

“Comencé mi carrera en EEUU, trabajando con mi hermano Ángel, fuimos creciendo y llegó a nuestra vida Gente de Zona. Ellos han confiado en nuestro talento y estoy muy agradecido porque mediante Alexander y Randy han surgido colaboraciones muy importantes y he podido conocer a muchísimos artistas”.

Nominación al Latin Grammy

Compartiendo créditos con su hermano Ángel Arce y otros compositores, Alejandro "Pututi" celebra su primera nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Urbana por el tema Muchacha, interpretado por Gente de Zona y Becky G, una nominación que representa todo un hito para la agrupación cubana que siempre se ha caracterizado por defender la música tropical bailable.

“Estar ahí es más que un premio. Esta categoría es una nominación a los compositores que están detrás de esa canción. Hay mucho esfuerzo en cada producción. Son interminables horas de trabajo. Hay muchos procesos que se llevan a cabo: escribir, grabar, mezclar, mandar a máster… Una canción puede demorar hasta cuatro meses”, reveló Alejandro "Pututi", quien compite por el Latin Grammy con Anuel AA, Tainy, Ozuna, Anitta, J Balvin, y la española Rosalía.

“Es un premio al esfuerzo, porque quienes nos dedicamos a esto no sabemos lo que son las vacaciones. Estamos constantemente trabajando. En mi caso, cuando no estoy haciendo música, siento que me falta algo. Me meto la semana completa trabajando. Atento al llamado de los artistas y compositores. Siempre hay que estar pensando en la próxima canción, y nunca dejar de crear. Me siento bendecido por poder trabajar en lo que amo”, finalizó.