Arístides Naranjo llega a Miami con teatro, poesía y música

MIAMI. – El artista cubano Arístides Naranjo inicia una gira cultural que combinará teatro, poesía y música, con actividades programadas hasta finales de agosto. La visita busca acercar al público del sur de Florida una trayectoria artística marcada por la versatilidad escénica y literaria.

Actor, poeta, dramaturgo, cantante y director, Naranjo ha desarrollado una carrera que abarca teatro, televisión, radio, cine y doblaje, con etapas profesionales en Cuba y España. En Madrid fundó en 2013 el proyecto independiente La Inventiva Teatro, desde donde impulsó nuevas propuestas escénicas.

Entre las fechas ya confirmadas destaca el 21 de junio, cuando participará en un Teatro Bar en Alfaro’s, en una velada organizada junto al cantautor Lázaro Horta y la actriz Grettell Trujillo. El encuentro promete una mezcla de música en vivo, interpretación y cercanía con el público.

Asimismo, el 8 de agosto presentará sus libros de poesía Fiebre vital e Itinerario de la herida en la reconocida librería Books & Books, acompañado por el poeta Félix Anesio como moderador y con participación musical de Horta.

Naranjo también ha recibido reconocimiento reciente en el ámbito literario. Su poema "Cordero anacoreta" fue finalista del XII Certamen Nacional de Poesía “Gritos en Versos, 2026”, convocado en España.

Con una carrera que une sensibilidad poética, rigor teatral y vocación artística multidisciplinaria, Arístides Naranjo nos regala una propuesta pensada para quienes buscan cultura viva, intimidad escénica y conexión directa con el creador. Nuevas fechas y actividades serán anunciadas próximamente.