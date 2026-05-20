Henry Arteaga Tineo, el venezolano que ayuda a los artistas a vivir de su música

En la industria musical abundan las historias de artistas que alcanzan millones de reproducciones, llenan conciertos o se vuelven virales en redes sociales, pero aun así no logran vivir económicamente de su talento. Para Henry Arteaga Tineo , conocido en el mundo de la música como Teo El Corillo , ese problema no es una excepción: es una falla estructural del sistema.

Al frente de CORILLO , una plataforma de distribución y publishing musical con impacto internacional, Teo trabaja para ayudar a que los artistas independientes entiendan el negocio de la música y cobren lo que les corresponde.

“Nuestra misión es que el artista viva de la música. No es que nos pague algo y se vaya; queremos que realmente pueda vivir de su arte”, explicó. “No se trata nada más de soltar música. Se trata de crear un concepto, una marca y una carrera sostenible”.

Teo, nacido en Valencia, Venezuela, suma más de 18 años en la industria musical, y ha desarrollado un modelo que va mucho más allá de la distribución digital tradicional. CORILLO permite que más de 1.000 artistas distribuyan su música a cientos de plataformas digitales en todo el mundo, mientras ofrece servicios de publishing, marketing, asesoría legal, desarrollo de marca personal y estrategias de monetización. Entre los nombres del catálogo figuran artistas como Chyno Miranda, Víctor Drija, Almighty, Meler, Reke, NK Profeta y Juan Miguel, entre otros.

Pero la historia de CORILLO no comenzó como una empresa tecnológica ni como una distribuidora musical. Mucho antes del auge de Spotify, TikTok y el streaming, el proyecto nació como una página web de música urbana venezolana, cuando descubrir artistas significaba descargar canciones desde internet y compartirlas en foros.

“En 2007 no existían Spotify ni YouTube como hoy. La música se descargaba por páginas web y nosotros fuimos de los primeros en mover esa escena urbana digital”, recordó. “En 2007 no existían Spotify ni YouTube como hoy. La música se descargaba por páginas web y nosotros fuimos de los primeros en mover esa escena urbana digital”, recordó.

Años después, esa iniciativa evolucionaría hacia una plataforma de servicios para artistas independientes en Venezuela, convirtiéndose en la única distribuidora con oficinas físicas en el país. Cuando Teo se incorporó formalmente al proyecto en 2015, llegó con una visión más estructurada del negocio.

“Yo ya tenía mentalidad de business. Dije: vamos a registrar la empresa, hacer contabilidad, pagar impuestos, construir algo sólido”, contó. “El proyecto que empezó como un hobby terminó convirtiéndose en una realidad que hoy ayuda a muchos artistas”.

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Su perfil no es el de un ejecutivo musical tradicional. Desde pequeño tuvo una conexión con la música, aunque nunca se imaginó viviendo como artista. Estudió guitarra, pasó por un conservatorio y llegó a tocar flauta traversa en una banda-show. Pero su instinto apuntaba hacia otro camino.

“Siempre me vi como político”, confesó. “La música me gustaba, pero nunca me imaginé en una tarima. Mientras fui creciendo, me enamoré de los negocios y encontré una forma de unir ambas cosas”.

Más tarde estudiaría Derecho en Venezuela, una decisión ligada, según indicó, a ese interés temprano por la vida pública. La combinación entre formación legal, mentalidad empresarial y sensibilidad artística terminaría convirtiéndose en una ventaja poco común dentro de la industria musical, especialmente en un ecosistema donde los contratos, los derechos de autor y la monetización suelen ser territorios poco comprendidos por muchos artistas.

“Me considero un businessman. La música siempre estuvo ahí, pero lo que hice fue llevar esa pasión al negocio”, declaró.

Y ahí es precisamente donde Teo ha encontrado una parte esencial de su misión: la educación.

Cuando se habla de monetización musical, explica, muchos artistas siguen creyendo que el trabajo termina al subir una canción a Spotify, Apple Music o YouTube. Pero la realidad es mucho más compleja. Existen ingresos derivados de conciertos, mercancía, patrocinios, posicionamiento de marca, regalías editoriales y otras fuentes que muchas veces pasan desapercibidas.

“Tenemos un equipo dedicado a enseñar al artista a hacer dinero”, explicó. “Nos sentamos uno a uno a hablar sobre cómo recolectar ingresos de su música, incluso de cosas en las que nosotros no ganamos nada. Queremos que el artista entienda todas las formas en que puede monetizar”.

Parte de esa filosofía, asegura, radica en un acompañamiento personalizado que considera cada vez más escaso dentro de la industria digital.

“A nuestros clientes los atienden humanos. No bots, no chats automáticos”, subrayó. “Nos sentamos uno a uno con el artista”.

El objetivo, insiste, es que el músico deje de ver su carrera únicamente desde el estudio de grabación y comience a construir un ecosistema alrededor de su talento.

“Muchos artistas pasan todo el tiempo en el estudio y, cuando sale el tema, ni siquiera lo promocionan”, dijo. “No se trata solo de soltar música; se trata de crear un concepto y una marca”. “Muchos artistas pasan todo el tiempo en el estudio y, cuando sale el tema, ni siquiera lo promocionan”, dijo. “No se trata solo de soltar música; se trata de crear un concepto y una marca”.

Esa filosofía de acompañamiento también nació de experiencias muy concretas. Cuando Teo trabajaba en una ferretería, al frente, en una casa de la cultura, se celebró un evento de rap. Él ni siquiera asistió, pero una conexión casual le llevó a involucrarse en la carrera de una rapera venezolana emergente llamada Mestiza, quien provenía de un contexto muy difícil.

“Era una rapera completamente underground. Hicimos clic y ahí fue donde conecté con mis socios, el músico y el del estudio, y empezamos a construir lo que luego sería CORILLO”, recordó.

Con el tiempo, aquella artista se convertiría en una de las voces más populares del rap venezolano y el proyecto terminaría llevándolos a Estados Unidos.

Ahora, desde Miami como base, CORILLO opera con alcance internacional, y apoya a artistas de todo el mundo hispanohablante. La empresa cuenta con sedes en Venezuela, Miami y Madrid.

Pero Teo rechaza la idea de que el ecosistema actual sea necesariamente más fácil para los artistas emergentes.

“Hoy la industria es más democrática”, sostiene. “Un artista con menos recursos puede ser visto. Pero eso no significa que sea más fácil, porque también hay más competencia y mucho más ruido”.

En otras palabras, las barreras de entrada han bajado, pero el desafío de destacar se ha multiplicado. La visibilidad ya no depende exclusivamente de una gran disquera, aunque tampoco llega por accidente.

Cuando CORILLO decide invertir dinero propio en un artista, el criterio tampoco gira exclusivamente alrededor del talento: “No importa si el artista es famoso o no. Lo importante es que tenga clara su identidad musical y una visión madura de lo que quiere construir”.

En algunos casos, incluso se convierten en socios temporales de canciones o campañas promocionales cuando detectan potencial y compromiso.

La experiencia también le ha enseñado algo menos visible del negocio: detrás de muchos artistas hay ansiedad, frustración y expectativas difíciles de manejar.

“Yo soy ‘psicólogo sin título’ de muchos artistas”, dijo entre risas. Quizás por eso uno de sus consejos más repetidos para músicos independientes es evitar las decisiones impulsivas: “Es mejor ser un rico anónimo que un famoso en quiebra. No dejes tu trabajo hasta que realmente veas el dinero de la música”.

Porque, como insistió, el verdadero éxito no se trata de un momento viral: “Una carrera es consistencia en el tiempo. Puedes pegar un tema rápido, sí. Pero eso no es una carrera. Lo que distingue a quienes duran es la consistencia”.

Y si tuviera que darle un último consejo a cualquier músico latino que sueña con vivir de su arte, sería este: “Que no se victimice. Que trabaje hasta lograrlo. Los objetivos que uno se plantea se pueden alcanzar, pero hay que trabajar duro y ser constante”.

Para Teo, el éxito no debería medirse únicamente por las reproducciones, y la verdadera meta es que el artista deje de pagar por hacer música y finalmente pueda vivir de ella.