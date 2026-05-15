Vic García lleva su universo visual a Cuba Nostalgia 2026

Ronkalunga, entre los músicos que darán vida a Cubanostalgia 2026.

Cartel oficial de la campaña 2026 creado por el artista plástico Vic García.

MIAMI. - Colores vibrantes, personajes inspirados en el imaginario cubano y múltiples guiños a las tradiciones de la isla forman parte de la propuesta visual creada por Vic García para Cuba Nostalgia 2026, presentada durante la conferencia inaugural celebrada el pasado mes de abril en el restaurante Versailles, en Miami.

La pieza busca conectar generaciones a través de elementos visuales asociados a recuerdos y costumbres compartidas por miles de cubanos fuera de su país.

Para García, ser el creador de la imagen principal de esta edición representa un logro profundamente personal.

“No estaría aquí, en el Versailles, en un país libre, sin mis abuelos. Este día también los honro. Para mí, esto es un sueño hecho realidad”.

El pintor recordó que desde niño escuchaba hablar de Cuba Nostalgia y que llegar a este momento era una aspiración que lo acompañó durante años.

“Ser el artista oficial del cartel de la campaña 2026 es, sin duda, algo grandioso. Siempre quise lograr esto, lo tenía en mi lista de metas, y hoy pudimos hacerlo posible. Gracias a todos por estar aquí”.

CUBANOSTALGIA 2026 Artistas que se presentarán en la edición de este año durante la conferencia de prensa realizada en el restaurant Versailles. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Vic aseguró sentirse profundamente conectado con sus raíces.

“Siempre digo que soy más cubano que americano. Nunca he estado allí, pero siento que estamos muy cerca. Solo tenemos que seguir luchando, seguir presentes y apoyando a nuestra gente y a nuestra cultura”.

La creación presentada en esta ocasión incorpora personajes y elementos característicos del universo creativo que el autor ha desarrollado bajo el nombre de “Big García World”.

“Es un espacio que busca la unidad, reunir a personas de todo tipo. Creo que ustedes hacen un trabajo increíble con eso aquí”.

Dentro de la composición aparecen figuras recurrentes dentro de su estilo visual, acompañadas de símbolos asociados al espíritu vibrante de la ciudad del Sol.

“Ahí están Mr. y Mrs. Flower Nose, vestidos con su estilo cubano. Siempre están sonriendo, muy felices. Tienes el dominó, la música, porque sin música no hay Cuba, los tambores, el tabaco, la palma, el sol y, por supuesto, la bandera cubana como fondo”.

Además, explicó que su cuadro incluye diversas referencias visuales asociadas a escenas y símbolos emblemáticos de la isla.

“Y alrededor hay muchas referencias: desde la salsa hasta La Habana, pasando por Buena Vista Social Club. Es un mundo con muchas cosas, pero sobre todo con paz, unidad, amor y sonrisas”.

García sostuvo que ese mensaje de convivencia y optimismo es precisamente la esencia de su obra.

“Eso es lo que intento transmitir con todo lo que ven. Así que vengan, disfruten con nosotros, celebremos en mayo una Cuba libre”.