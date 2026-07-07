Aseguran que Will Smith y Jada Pinkett viven juntos tras años separados

Willow Smith, Jaden Smith, Will Smith y Jada Pinkett Smith asisten al estreno de la noche de clausura del AFI Fest 2021 de Warner Bros. "King Richard" en el TCL Chinese Theatre el 14 de noviembre de 2021 en Hollywood, California.

MIAMI.- Si hay una relación controversial en Hollywood es Will Smith y Jada Pinkett Smith . La pareja ha protagonizado diversos titulares sobre las dinámicas de su matrimonio, las cuales han sido cuestionadas por muchos en internet y también en medios y programas de farándula.

Y tras múltiples altibajos, recientemente se ha especulado sobre una posible reconciliación, luego de que Jada aseverara en 2023 que desde 2016 estaban separados y viviendo en casas distintas.

Una fuente declaró a la revista People que Jada tomó la decisión de volver a vivir con el oscarizado hace dos años y alegó que se encuentran: "felices, se quieren y, como siempre, están comprometidos a apoyarse mutuamente".

Sin embargo, esta declaración contradice a otra hecha por un informante diferente en junio de 2025. Entonces, la revista publicó que para ese entonces Jada y Will seguían separados.

Relación

El matrimonio de los Smith sufrió un revés luego de que Jada confesara en el programa Red Table Talk que le había sido infiel a Will con August Alsina. Posteriormente, la bofetada que el actor le propinó a Chris Rock en los Óscar de 2022 también pareció fracturar la relación, puesto que Jada fue acusada de no apoyar al rapero.

Desde entonces, los detalles de la vida de la pareja han ido filtrándose a la prensa, incluyendo la separación.

"Hemos estado trabajando juntos en proyectos muy duros. Nos queremos mucho y vamos a ver qué significa eso para nosotros", declaró Jada a la revista People en 2023.

Pese a ello, ambos han coincidido y posado juntos en eventos de alto perfil, como lo fue la presentación de la colección masculina de Christian Louboutin en París, la primera de Jaden Smith como director creativo de la línea masculina de la marca.