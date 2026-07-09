jueves 9  de  julio 2026
MÚSICA

Gustavo Dudamel actuará en el medio tiempo de la final del Mundial

Dudamel destacó que el espectáculo apoyará el Fondo de Educación de Global Citizen de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA)

El director y violinista venezolano Gustavo Dudamel

El director y violinista venezolano Gustavo Dudamel

AFP/Timothy A. Clary
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Gustavo Dudamel se une a Shakira, Burna Boy, Madonna, BTS y Justin Bieber en el espectáculo de medio tiempo que tendrá la final de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará el 19 de julio en Nueva Jersey.

"Es un honor inmenso para mí unirme a Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber y al coro PS22 (con la participación de @coldplay) el próximo 19 de julio, en el primer espectáculo de medio tiempo de la historia de la @fifaworldcup 2026", reza el escrito que compartió el director de orquesta venezolano.

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"El espectáculo de medio tiempo, producido por @glblctzn y curado por mi querido amigo Chris Martin, apoyará el Fondo de Educación de Global Citizen de la FIFA, que trabaja para ampliar el acceso a la educación de niños y niñas en todo el mundo", resaltó.

La FIFA ha destacado que un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial serán destinados al fondo, que ya ha recaudado más de 50 millones de dólares.

Concierto benéfico

En medio de la alegría e hito que embarga a Dudamel por su participación en el show, el venezolano también se encuentra promoviendo, junto a la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), un concierto benéfico para recaudar fondos que serán destinados a ayudar a las comunidades afectadas por el doblete sísmico de sufrió Venezuela.

El evento, titulado Un Concierto por Venezuela, se llevará a cabo el 23 de agosto en el Hollywood Bowl y contará con invitados especiales que aún no han sido anunciados.

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