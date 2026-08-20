jueves 20  de  agosto 2026
JUSTICIA

Ariana Grande logra avances en denuncia contra 'hackers' por robo de música

La cantante tramitó esta demanda poco antes de anunciar, a principios de agosto, que había decidido tomarse un descanso tras finalizar su gira

La cantautora estadounidense Ariana Grande llega a la 31.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025.&nbsp;

La cantautora estadounidense Ariana Grande llega a la 31.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025. 

AFP/Robyn Beck

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La cantante estadounidense Ariana Grande ha logrado que se curse de forma rápida el proceso de presentación de pruebas en la demanda que interpuso contra varios hackers por el presunto robo de su música y de algunas fotos inéditas, según consta en documentos judiciales presentados el miércoles en Los Ángeles y sobre los que informa The Hollywood Reporter (THR).

La actriz de Wicked presentó en julio una demanda contra varios piratas informáticos a los que acusa de haber obtenido acceso no autorizado a dispositivos de otras personas para filtrar canciones inéditas, material de sesiones de grabación y videoclips sin su consentimiento durante años.

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Avances

Grande no pudo identificar a los demandados, así que tramitó una denuncia contra personas no identificadas, alegando que los hackers, además de robarle material, lo vendieron posteriormente en la dark web y obtuvieron grandes sumas de dinero.

Los abogados de la cantante solicitaron la comparecencia mediante un proceso rápido de "terceros" para la toma de declaraciones, argumentando que ya han identificado ciertas plataformas de internet y entidades externas cuyos servicios se utilizaron para difundir el material y realizar transacciones ilegales.

También se cree que poseen información y datos que permitirán a la demandante identificar y desenmascarar a estos demandados desconocidos, según THR.

El tribunal concedió la solicitud, señalando que "no tiene sentido esperar" dado que Grande no tiene demandados específicos a quienes notificar, según el medio estadounidense.

Grande afirmó haber sido víctima de esta campaña de piratería informática durante años, y señaló que en 2023 se filtraron en internet hasta 45 de sus canciones inéditas. Entre las canciones filtradas se encuentran Fantasize, That Bitch Is Mine y White Tee.

Controversias

La cantante tramitó esta demanda poco antes de anunciar, a principios de agosto, que había decidido tomarse un descanso tras finalizar su gira.

Dijo entonces que la decisión no la tomó de forma impulsiva. "Es algo que había planificado y preparado en silencio hace mucho tiempo, y es algo que decidí de forma meditada y con plena conciencia", subrayó.

En los últimos meses, la cantante ha recibido numerosos comentarios que hablaban de su delgadez y especulaban sobre que podría padecer un trastorno alimentario.

La también actriz lanzó el pasado viernes su octavo álbum de estudio, Petal, y el videoclip de su sencillo del mismo nombre ha intensificado este debate en redes sociales.

La revista People confirmó el pasado domingo que Grande no participará en la reposición del musical Sunday in the Park with George, en el West End de Londres, prevista para el próximo verano y donde iba a compartir escenario con su compañero de reparto en 'Wicked' Jonathan Bailey.

FUENTE: EFE

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