domingo 4  de  octubre 2026
MÚSICA

Artista Migguel Anggelo celebra la identidad latina con "ICONS: Latin Rhythms"

El artista se une a ICONS: Latin Rhythms, una vibrante celebración de la música y los ritmos que han acompañado a generaciones de latinos alrededor del mundo

El cantante venezolano Migguel Anggelo.&nbsp;

El cantante venezolano Migguel Anggelo. 

Cortesía/ICONS: Latin Rhythms
Por Sofía Calvo

MIAMI.- En un momento en que millones de latinos en Estados Unidos celebran sus raíces, su legado y sus contribuciones durante el Mes de la Herencia Hispana, el artista venezolano Migguel Anggelo continúa utilizando el escenario como un espacio para explorar una de las historias más universales de nuestra comunidad: la experiencia de emigrar, reinventarse y construir un nuevo sentido de pertenencia.

Y también está el ritmo: ese lenguaje compartido que atraviesa países, continentes y generaciones, y conecta a los latinos alrededor del mundo.

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Trabajo artístico

Radicado entre Miami y Brooklyn, Anggelo es un artista interdisciplinario cuya obra combina música, teatro, movimiento, humor, moda y performance para abordar temas como identidad, inmigración, familia, pertenencia y cultura.

Su propia experiencia como inmigrante venezolano se ha convertido en una fuente constante de inspiración para una trayectoria artística que busca transformar historias personales en conversaciones universales.

“Para muchos inmigrantes, dejar nuestro país no significa dejar atrás quiénes somos”, expresa Migguel Anggelo. “Llevamos con nosotros nuestra música, nuestros recuerdos, nuestras familias, nuestras tradiciones y las historias que nos formaron. Todo eso continúa viviendo dentro de nosotros.”

Reconocido por su potente presencia escénica, su humor, teatralidad y estilo visual, Migguel Anggelo ha construido una carrera que desafía etiquetas y conecta diferentes culturas, generaciones y disciplinas artísticas.

Su trabajo ha sido presentado y desarrollado en importantes escenarios e instituciones culturales de Estados Unidos, entre ellos Lincoln Center for the Performing Arts, The Public Theater, Stanford Live, MASS MoCA, Miami Light Project, Joe’s Pub, el Kravis Center, el Kupferberg Center, Chapman University, entre otros.

A lo largo de su carrera, Migguel Anggelo ha explorado de manera constante temas relacionados con la inmigración y la identidad. Proyectos como Another Son of Venezuela, English with an Accent y LatinXoxo han utilizado su propia historia para abordar las complejidades de comenzar de nuevo, encontrar una voz propia y navegar entre diferentes culturas.

Durante este Mes de la Herencia Hispana, esa conversación adquiere una dimensión especialmente significativa. Para Migguel Anggelo, celebrar la herencia latina no consiste únicamente en mirar al pasado, sino también en reconocer cómo la cultura continúa transformándose a través de quienes emigran, crean, trabajan y construyen nuevas comunidades en Estados Unidos. Reconoce que las comunidades latinas interseccionales e interconectadas venerar y honrar.

De la historia del inmigrante a la celebración colectiva

Ese recorrido artístico y personal llegará a South Florida con ICONS: Latin Rhythms, una vibrante celebración de la música y los ritmos que han acompañado a generaciones de latinos alrededor del mundo.

Parte concierto, parte fiesta de baile y parte experiencia teatral, ICONS: Latin Rhythms invita al público a reencontrarse con canciones popularizadas por artistas legendarios como Rubén Blades, Oscar D’León, La Lupe y Juan Luis Guerra, junto con música original de Migguel Anggelo, nuevos arreglos, combinaciones inesperadas y sorpresas escénicas.

Para Anggelo, el espectáculo también representa una manera de reconocer algo que millones de inmigrantes conocen muy bien: la música que llevamos con nosotros.

“Cada inmigrante trae consigo una banda sonora”, señala Anggelo. “Hay canciones que nos recuerdan nuestra casa, nuestras familias, nuestras celebraciones y quiénes somos. ICONS: Latin Rhythms nace de esa memoria y de ese deseo de celebrarla juntos.”

Bajo la dirección y desarrollo de Adrian Alea, con dirección musical y arreglos de Jaime Lozano, la producción reúne a músicos, cantantes, bailarines, artistas drag e invitados especiales con raíces que conectan Venezuela, Cuba, Puerto Rico, México y otras culturas latinoamericanas.

El elenco incluye a Migguel Anggelo como intérprete principal, Saúl Cosme en guitarra, Jaime Lozano en piano y dirección musical, Rubén Coca en batería, Yahir Montes en bajo, Guido Gonzalez en trompeta y las cantantes Florencia Cuenca y Dilia.

Entre los invitados especiales se encuentran Rosie Herrera Dance Theatre, Adora, Naomi Aguilera of the PoiZon Ivy Lords y la cantante Robmariel Olea.

Funciones

ICONS: Latin Rhythms con Migguel Anggelo e invitados especiales.

Las presentaciones tendrán lugar el viernes 16 de octubre de 2026 a las 8:00 p.m. y el sábado 17 de octubre de 2026 — 8:00 p.m. en Aventura Arts & Cultural Center.

Las entradas están disponibles a través del Aventura Arts & Cultural Center.

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