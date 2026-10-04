domingo 4  de  octubre 2026
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Prime Video estrena tráiler de la película "The Man with the Bag"

La película The Man with the Bag llega a la pantalla chica a través de Prime Video el 2 de diciembre de 2026

Película The Man with the Bag.&nbsp;

Película The Man with the Bag. 

Cortesía/H+M Communication
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Treinta años después de protagonizar la entrañable película de comedia navideña El regalo prometido (Jingle All the Way), el legendario Arnold Schwarzenegger vuelve a enfundarse el espíritu de las fiestas decembrinas, pero con un giro completamente inesperado: ¡interpretando al mismísimo Santa Claus!

De la mano de Amazon MGM Studios y Prime Video, esta nueva apuesta cinematográfica titulada The Man with the Bag promete inyectar adrenalina, humor y mucha acción a la temporada decembrina. Su estreno mundial está programado para el próximo 2 de diciembre de 2026.

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El filme

La trama arranca cuando la icónica bolsa roja de regalos de Santa (Schwarzenegger) es robada por una elfa rebelde con cuentas pendientes, interpretada por la carismática Awkwafina. Con la noche más importante del año amenazada y el tiempo agotándose, el hombre de rojo se ve en la obligación de apelar a métodos poco ortodoxos.

Para recuperarla, Santa recurre a su temida Lista de Traviesos y recluta a Vance (interpretado por Alan Ritchson, estrella de Reacher). Junto a su hija y un peculiar grupo de cómplices inadaptados con singulares habilidades criminales —y con una pequeña ayuda de elfos y renos—, Vance tendrá que llevar a cabo el robo más grande e inverosímil de su vida para salvar la Navidad. Más allá de la acción y las risas, la cinta se perfila como una emotiva historia sobre segundas oportunidades y lazos inesperados.

Producción

La película combina dos potencias físicas y cómicas de la gran pantalla: Arnold Schwarzenegger y Alan Ritchson, quienes prometen una dinámica explosiva y llena de complicidad.

Elenco estelar: Completan el reparto principal Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski, junto a las destacadas participaciones de Ken Jeong y Awkwafina.

Dirección y Guion: Dirigida por Adam Shankman a partir de un guion original escrito por Allan Rice.

Producción: Respaldada por un equipo de productores de peso conformado por Lawrence Grey (p.g.a.), Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo y el propio Alan Ritchson.

The Man with the Bag llega a la pantalla chica a través de Prime Video el 2 de diciembre de 2026. Con una combinación fresca de comedia familiar, secuencias de robos al estilo heist movie y el inconfundible carisma de Schwarzenegger en el papel principal, The Man with the Bag se posiciona desde ya como uno de los estrenos imperdibles de la temporada festiva.

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