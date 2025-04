Artista despliega su mirada cinematográfica en su primera muestra individual

Muestra "Me duelen los ojos de mirar sin verte", de la artista Ana Segovia.

Inspirada en la película Pena, penita, pena (1953, Miguel Morayta) y en la figura de Lola Flores, la exposición de Ana Segovia invita al espectador a habitar un espacio entre lo visto y lo ausente. Como señaló Blázquez Abascal, la ausencia no es carencia, sino un eco que resuena en el centro de cada mirada.

La exposición de Segovia en el C3A está compuesta por 13 pinturas al óleo sobre lienzo y una imagen transferida sobre madera, todas realizadas en 2025. Mediante diferentes formatos, desde obras de gran escala (290 por 190 centímetros) hasta piezas de reducido tamaño (7,5 por 7,5 centímetros), las obras pictóricas se presentan bajo títulos que remiten al lenguaje cinematográfico.

En Me duelen los ojos de mirar sin verte, Segovia toma la ausencia en la escena como el núcleo narrativo representado en los cuadros. "En ellos, Lola Flores no aparece en ningún cuadro y los personajes, habitualmente de espaldas, observan un punto vacío en el que debería estar ella", explicó la comisaria.

La pintura de Segovia se extiende más allá del lienzo incorporando, además, lo escenográfico al espacio expositivo. Los planos cinematográficos del cine de oro español inspiran tanto la estructura de la exposición como su estética, donde cortinas y capas visuales fragmentan la mirada del espectador y organizan su experiencia en la muestra.

En las pinturas de Segovia de esta serie están presentes colores como el ocre, el rosa ácido o el amarillo, dentro de un juego de perspectivas y en escenarios de una teatralidad barroca. Todos estos componentes refuerzan la tensión entre lo que es visible para el espectador y lo que no lo es.

"La obra convierte al espectador en un testigo externo, un intruso que observa a quienes observan. Esta es una exposición sobre el mirar como acto activo, sobre la tensión entre la presencia y la ausencia, y sobre el deseo como forma de construir significado en lo que no se muestra", dijo Blázquez Abascal.

Sobre la artista

Ana Segovia (Ciudad de México, 1991) vive y trabaja en Ciudad de México. Obtuvo su BFA en la School of the Art Institute of Chicago (SAIC), donde se especializó en pintura y dibujo.

En 2020 formó parte de la residencia de arte Casa Wabi en Puerto Escondido, México. Su trabajo ha sido presentado en exposiciones individuales en México, Estados Unidos e Italia, destacando su presencia en 2024 en la 60ª Bienal de Venecia.

Ha expuesto en instituciones como el MOCA (Los Ángeles), el Museo de Arte Carrillo Gil (CDMX), Galería Karen Huber (CDMX), PAOS Guadalajara y Monti8 (Italia).

Su obra forma parte de colecciones como el Denver Art Museum, el Pérez Art Museum Miami (PAMM) y Alumnos 47 (CDMX).

FUENTE: Europa Press