Gobierno británico considera remover a expríncipe Andrés de línea de sucesión

Eliminar a Andrés de la línea de sucesión requeriría una ley del Parlamento, así como el consentimiento de los 14 reinos de la Commonwealth

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Dos días después del arresto de Andrés Mountbatten-Windsor por sospecha de mala conducta en un cargo público, la BBC reportó que el gobierno británico está considerando la posibilidad introducir una legislación para eliminar al expríncipe de la línea de sucesión real, impidiéndole así convertirse en rey.

Si se introduce la legislación, se producirá una vez concluida la investigación policial sobre Andrés, aseguró el medio. Actualmente, el hermano de Carlos III continúa actualmente en la línea de sucesión a pesar de perder sus títulos reales, honores y funciones públicas en 2025.

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.
Como segundo hijo varón de la reina Isabel II, Andrés fue segundo en la línea de sucesión al nacer, justo detrás de su hermano mayor, el rey Carlos.

A medida que Carlos daba la bienvenida a sus hijos y nietos, Andrés fue relegado en el orden sucesorio y actualmente ocupa el octavo lugar, detrás de los dos hijos pequeños del príncipe Harry, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

Andrés fue arrestado el jueves 19 de febrero, día de su 66.º cumpleaños, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. El exduque de York fue arrestado en su domicilio actual en la finca de Sandringham.

La policía investiga a Andrés por la acusación de compartir información confidencial con el difunto multimillonario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein mientras actuaba como enviado comercial del Reino Unido, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

La BBC también explicó que eliminar a Andrés de la línea de sucesión requeriría una ley del Parlamento, así como el consentimiento de los 14 reinos de la Commonwealth donde Carlos III es monarca.

Downing Street había declarado previamente que no tenía previsto introducir una ley para cambiar la línea de sucesión, agregó el medio.

